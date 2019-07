Lichterloh in Flammen stand am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr eine Lebensbaumhecke an der Kolpingstraße. Das Feuer drohte auf ein am Straßenrand geparktes Auto und auf eine Garage überzugreifen. Der Wagen konnte noch rechtzeitig weggefahren werden. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff, so dass auch an der Garage kein Schaden entstand. Die Hecke war in Brand geraten, als auf dem Bürgersteig mit Hilfe eines Gasbrenners Unkraut entfernt wurde. Die Feuerwehr Ostbevern war mit zwei Löschfahrzeugen und einem Einsatzleitfahrzeug ausgerückt. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort.