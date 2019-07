Gespinster-Jäger gesucht

Das Thema Eichenprozessionsspinner beschäftigt nicht nur Hausärzte und Apotheker in besonderem Maße. Auch die Mitglieder des Umwelt- und Planungsausschusses kamen um die haarigen Raupen nicht herum.

Als erster Punkt auf ihrere Agenda stand allerdings der Antrag einer Privatperson, die eine Eiche auf ihrem Grundstück fällen wollte. Das Problem: Der Baum ist im Bebauungsplan als erhaltenswert festgesetzt. „Wir befürchten, dass aufgrund des aktuell starken Befalls von Bäumen im gesamten Gemeindegebiet ein Fällen des Baumes vermutlich weitere ähnlich gelagerte Fälle nach sich ziehen würde“, erklärte Klaus Hüttmann , Leiter des Fachgebietes III, warum die Verwaltung sich gegen eine Beseitigung des Baumes aussprechen würde, auch wenn der Grundstücksbesitzer eine Neupflanzung zugesagt habe. Zudem würden die Haare, die für die allergischen Reaktionen verantwortlich sind, über teilweise hundert Meter vom Wind weggetragen und in direkter Nachbarschaft weitere, ebenfalls befallene Eichen, stehen. „Ein Fällen hätte unserer Meinung demnach keinen Effekt für die Bewohner.“ Argumente, denen alle Ausschussmitglieder folgen konnten und sich ebenfalls gegen ein Fällen aussprachen.

Das Thema Eichenprozessionsspinner wurde dann aber im folgenden Tagesordnungspunkt noch einmal tiefergehend analysiert. Die FDP-Fraktion hatte den Antrag gestellt, dass die Vorbereitungen für den wahrscheinlich ebenfalls stark ausfallenden Befall im kommenden Jahr schon heute beginnen müssten. „Wir denken, dass unter anderem Mitarbeiter des Bauhofs dahingehend geschult und ausgebildet werden sollten, dass sie, unabhängig von den Fachfirmen, Gespinste fachgerecht entfernen können“, nannte Sebastian Hollmann einen von mehrere Punkten. Zudem sollten Nistkästen, die besonders die Fressfeinde ansprechen, aufgehängt werden.

Die CDU entgegnete, dass sie Bedenken habe, was die Ausbildung eines Mitarbeiters angehe. „Diese kostet Zeit und Geld. Zudem ist das Team des Bauhofs schon heute gut ausgelastet. Da würde mich eine Kosten-Nutzen-Rechnung interessieren. Dazu gehört auch zu wissen, wie viel wir derzeit für externe Firmen ausgeben, die wir mit der Beseitigung beauftragen“, sagte Bernhard Everwin, der damit Bezug auf die Aussage von Hans-Heinrich Witt nahm, der zuvor erklärt hatte, dass er noch nicht sagen könne, wie hoch die Kosten in diesem Fall ausfallen würden. „Sicher ist derzeit nur, dass uns 90 Stellen gemeldet wurden, an denen die Raupen aufgetreten sind und Mitarbeiter des Bauhofs vereinzelt schon in diesem Jahr Gespinste in Bodennähe entfernt haben“, so der Leiter des Fachbereichs IV. Auch die Aufklärung, wie seinerzeit beim Riesenbärenklaus, sei ein wichtiger Bestandteil, der neben der Prävention und Beseitigung der Tiere vorangetrieben werden müsse.

Rat und Ausschuss werden sich in den kommenden Wochen weiter mit der Thematik beschäftigen, um einer drohenden Plage in 2020 entgegenwirken zu können. „Das können wir aber nicht alleine. Da sind dann alle Städte und Gemeinden im Kreis gefragt“, ergänzte Witt.