„Das Sommerfest ist ein Dankeschön an alle Sängerinnen und Sänger, die viel Freizeit und Energie in den Chor stecken“, erklärte Bernhard Tippkötter , Vorsitzender des örtlichen Shanty-Chors. Denn die Gemeinschaft, der 44 Aktive zugehörig sind, hat Jahr für Jahr immer gut zu tun. Der Dank dafür wurde den Beteiligten am Dienstag im Bröcker Dorfspeicher in Form eines geselligen Abends geboten. Dieses Mal hatten sich die Shantys dazu Gäste eingeladen.

Allein in diesem Jahr hat der maritime Chor 14 Auftritte in seinem Terminkalender, drei Weihnachtskonzerte sind ebenfalls dabei. In den letzten Jahren ist die musikalische Gruppe zehn Mal in der Wohnresidenz Sentruper Höhe in Münster aufgetreten. Daher lud der Chor die Bewohner des Hauses zu seinem Sommerfest ein, um für das freundliche Miteinander und die gute Bewirtung in der Residenz zu danken. Natürlich durfte bei dieser Zusammenkunft auch die Seemannsmusik nicht fehlen. Dass die Sängerinnen und Sänger auch weiterhin in der Seniorenresidenz für maritimes Flair sorgen werden, ist sicher. Der nächste Auftritt dort findet schon Mitte September statt.