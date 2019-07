Derzeit läuft der Kinofilm „TKKG – Jede Legende hat ihren Anfang“ in den deutschen Kinos. Und wer es noch nicht weiß, der erfährt es spätestens jetzt: Viele Szenen wurden in Ostbevern auf Schloss Loburg gedreht. Aber TKKG ist nur eine von vielen spannenden Detektivreihen für Kinder.

Den aktuellen Film schauen, ist eine mögliche Ferienaktivität. Eine andere ist, die anstehenden Sommerferien zu nutzen, um in die Welt der Detektive abzutauchen. Wie das geht? Die Bücherei St. Ambrosius hat viele spannende Abenteuer- und Detektivgeschichten für Kinder und lädt alle lesedurstigen und krimiinteressierten ein, in den Ferien die Bücherei zu besuchen. Sie hat jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Neben dem Bücherangebot, das zum Stöbern einlädt, können alle Kinder von sieben bis zwölf Jahren zudem auch ihr Krimi-Wissen in einem Sommerquiz testen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen: Der Kosmos-Verlag hat unter anderem einige Buchexemplare von „TKKG – Das Buch zum Film“ gesponsert. Von der Bücherei gibt es für ein Jahr die kostenfreie Libell-e-Nutzung zu gewinnen. Weiterhin warten Gutscheine für Kinder-Eisstockschießen und Familienbesuche im Waschmuseum sowie Beverbad- und Eisgutscheine von Darios Eiscafé auf die lesehungrigen Kinder. Die Preisverleihung wird nach den Sommerferien am Freitag, 6. September, um 15 Uhr in der Bücherei St. Ambrosius stattfinden.

Das Quiz ist eine gemeinsame Aktion der Bücherei St. Ambrosius und des Vereins „Ostbevern Touristik“. Der Verein bietet künftig für alle Drehort-Interessierten eine TKKG-Filmset-Tour an, die über die Geschäftsstelle gebucht werden kann. Weitere Informationen gibt es unter www.ostbevern-touristik.de oder unter ✆ 0 25 32/4 31 03 50.