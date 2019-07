Fläche wird nun doch größer

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung im Juni das Strukturkonzept für das „Gewerbegebiet West“ beschlossen. Zeitgleich wurde der Bürgermeister beauftragt ( WN berichteten), mit den Eigentümern der angrenzenden Flächen Gespräche zu einer möglichen Erweiterung des Gebietes zu führen.

Wie Wolfgang Annen im jüngsten Umwelt- und Planungsausschuss mitteilte, haben diese Gespräche bereits stattgefunden. „Die Signale waren grundsätzlich positiv, so dass derzeit eine Einbeziehung der westlichen Ackerflächen geprüft wird. Weitere Gespräche folgen“, so der Bürgermeister.

In der Sitzung des jüngsten Umwelt- und Planungsausschusses wurde nun ein neues mögliches Konzept vorgestellt werden, das von allen Anwesenden angenommen wurde. Die Ausschussmitglieder beauftragten damit die Verwaltung, auf dieser Basis die Bauleitplanung in einer der nächsten Sitzungen einzuleiten.

Das Gewerbegebiet hat nach aktueller Planung eine Größe von insgesamt 7,76 Hektar. Davon sind 4,35 Hektar Gewerbegebiet und 1,92 Hektar Mischgebiet. Die übrigen Quadratmeter teilen sich auf das Regenrückhaltebecken, die Straßenverkehrsfläche sowie Grünflächen auf.

Ob und wo die Verkehrsanbindung an den Nordring erfolgt, ist derweil noch nicht final geklärt. Die anwesenden Politiker und Verwaltungsangestellten waren sich aber einig, dass das am besten dort geschehen sollte, wo der neue auf den alten Nordring trifft, also die Ecke, wo es derzeit in Richtung Kohkamp II und Gemeindezentrum geht.