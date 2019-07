Kurz vor den Ferien konnte sich die Josef-Annegarn-Schule noch über eine Neuanschaffung freuen. Auf Wunsch der Schülerschaft hatte die Schülervertretung (SV) den Wunsch eines Wasserspenders im Schulgebäude an Schulleiter Andreas Behnen herangetragen, der wiederum einen Sponsor ausfindig machen konnte. „So ein Wasserspender kostet ungefähr so viel wie ein Kleinwagen“, war er von seinen Rechercheergebnissen geschockt und um so glücklicher, einen Sponsor in den Stadtwerken Ostmünsterland gefunden zu haben.

Der Wasserspender ist an das Trinkwassernetz angeschlossen und kann das gekühlte Nass mit und ohne Kohlensäure spenden. Um einer Vermüllung mit Papp- oder wohlmöglich Plastikbechern vorwegzugreifen, hat die Schule zudem noch ein anderes Projekt angestoßen. „Gläser, wie in der Mensa, wollten wir hier nicht haben. Deswegen nutzen wir die Ideen und Erfahrungen des Gymnasium Johanneum und werden Flaschen anschaffen, wie es dort schon seit längerem der Fall ist“, erklärte der Schulleiter. Zudem würden die Trinkflaschen alle das Logo der Schule tragen.

„Die Flaschen kommen aus dem Kombinat in Erfurt, in dem damals der Trabant hergestellt wurde. Die neuen Fünfer werden die ersten sein, die diese Flasche zur Einschulung erhalten“, führt SV-Lehrer Bruno Molkenbur weiter aus. Die Flaschen seien am Gymnasium sehr beliebt und würden den Schulalltag auch gut mitmachen.