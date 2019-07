Es fing mit einer Mittwochsaktion an

Eine Veranstaltungsreihe, die Jung und Alt, Einheimische und Auswärtige zum Kirchplatz lockt, feiert ihr Zehnjähriges. Was mit einem „Mittwochsshopping“ begann, läuft seit sieben Jahren unter dem Namen Sommersandkastenaktion. Mit solch einer großen Resonanz, dass daraus eine feste Institution des Vereins „Ostbevern Touristik“ gewachsen ist. Gemeinsam mit dem „Marcestics Diner“ sorgen die Verantwortlichen jedes Jahr für Attraktionen in den Sommerferien. Heute nahezu ein Selbstläufer, hatten die Organisatoren zu Beginn jedoch Schwierigkeiten, die Aktion richtig ans Laufen zu bekommen. Christiane Schafberg und Jessica Kock blicken zurück:

Im Jahr 2009 war es eine Idee der Gemeinde mit dem damaligen Wirtschaftsförderer Christian Driever , der sich dafür den Gewerbeverein mit ins Boot holte. „Das war gedacht, um mittwochs die Kaufkraft im Ortskern zu fördern“, erinnert sich Christiane Schafberg von „Ostbevern Touristik“. Auch wollte man Familien mit Kindern etwas bieten.

Im ersten Jahr waren noch einige Gastronomen dabei, die sich die Bewirtung teilten. „Die rote Box gab es da auch schon“, erzählt Jessica Kock von „Marjestics Diner“. Heute ist der Verkaufsstand, der aus einem Künstlerprojekt entstand und an dem nun Cocktails serviert werden, neben dem großen Sandkasten auf dem Kirchplatz das Markenzeichen der Veranstaltung.

„Die Resonanz seitens der Bevölkerung zeigte, dass der Mittwoch als Veranstaltungstag nicht so gut passte“, sagt Jessica Kock. Daher sei man auf den Donnerstag übergegangen, der „der Wochenendstimmung näher kommt“, erklärt Christiane Schafberg. Die Füße im Sand und den Cocktail in der Hand, dazu noch Kulinarisches und Livemusik wie auch das bunte Programm sind die Garanten, um den Daheimgebliebenen in der Ferienzeit trotzdem Urlaubsfeeling zu schenken.

Die Entwicklung zum heutigen Highlight war nicht ganz einfach, wie sich die beiden Organisatorinnen erinnern. „Die ersten Jahre haben wir gebettelt, dass noch welche mitmachen“, so Kock. „Niemand wollte erst.“ Mit der Zeit habe man das Ganze dann etablieren können. Heute „können wir uns vor Anfragen fast nicht retten“, freut sie sich. Christiane Schafberg erklärt: „Wir nehmen die Bewerbungen an und entscheiden dann jeweils im Februar, wer dabei ist.“ So könne man ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen, „das passt“.

Viele Ideen brachten die Planer im Laufe der Zeit ein. Zu Beginn etwa rief man einen Fotowettbewerb zum Thema „Beverrouten“ ins Leben, ein Foto daraus ziert noch heute den Fahrradplan des Touristik-Vereins. In den nächsten Jahren hatte man viele Highlights: etwa mit dem Entertainer Peter Grimberg, dem Zauberer „Master Me“, Clown Pichel, Bull-Riding oder mit den großen Wasserbällen. So zogen doch etliche sehr unterschiedliche Aktionen unzählige Besucher zum Sandkasten.

Mehrere Vereine und Künstler machten in den Jahren mehrmals mit, beispielsweise der Lions-Club, die Band „Fleeting Art“, die Sängerin Jeanine Steltenkötter oder Mirjana Gülker mit dem Kinderschminken. Sechs Unternehmer unterstützten die Aktion mit dem Kauf von 70 Liegestühlen, die die Strandatmosphäre am Sandkasten schaffen.

Die Veranstaltung wuchs und wuchs. Mittlerweile wird die Bahnhofstraße gesperrt, um mehr Platz für Kistenrutsche und Hüpfburg zu schaffen und die Sicherheit zu gewährleisten. Apropos Platz: „Die Kirche hat von Anfang die Fläche zur Verfügung gestellt“, berichtet Christiane Schafberg, die die gute Zusammenarbeit mit den dafür Zuständigen betont. Auch das Wetter spielte fast immer mit. „Wenn wir auf dem Kirchplatz sind, hält Petrus zu uns“, sagt Jessica Kock mit einem Lachen.

Das hoffen die Organisatorinnen auch für die diesjährige Saison mit insgesamt sieben Sandkastenaktionen. Vieles wurde dafür auf die Beine gestellt. Vor allem für die große Geburtstagsfeier am kommenden Donnerstag, 18. Juli. Denn dann gibt es unter anderem eine Schaumkanone und einen Ballonwettbewerb. „Wir würden uns freuen, wenn alle kommen und mit uns feiern würden“, laden Schafberg und Kock ein.