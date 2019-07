Alfred Rotthowe übernimmt die Regentschaft

„Wir haben einen neuen König“, rief Andreas Kampelmann bei der Krönung des Schützenvereins Brock-Nord. Die Freude, dass Alfred Rotthowe am Sonntag den Vogel des Vereins aus dem Kugelfang holte, zog sich durch die Reihen der Schützenschwestern und -brüder, der Ehrengardisten St. Ambrosius und der Musikzügen „Frei Weg“ und Westbevern-Vadrup sowie der zahlreichen Schaulustigen. Die festliche Proklamation, bei der Heike Schulke die Königsinsignien an Rotthowe abtreten musste, war der Höhepunkt der Feierlichkeiten auf dem Hof Wördemann.

„Summerparty“

Begonnen hatten die Feierlichkeiten für die Brock-Nord-Schützen schon am Samstagabend. Nach der Abendmesse mit Pfarrer Marco Klein wurde zur „Summer-Party“ eingeladen. „Beides war sehr gut besucht“, äußerte sich Andreas Kampelmann mehr als zufrieden über den Auftakt des Festes.

Schützenfest des Schützenvereins Brock-Nord 1/10 Der Schützenverein Brock-Nord feiert ein stimmungsvolles Schützenfest bei dem Alfred Rotthowe den Vogel abschoss. Foto: Anne Reinker

Der Schützenverein Brock-Nord feiert ein stimmungsvolles Schützenfest bei dem Alfred Rotthowe den Vogel abschoss. Foto: Anne Reinker

Der Schützenverein Brock-Nord feiert ein stimmungsvolles Schützenfest bei dem Alfred Rotthowe den Vogel abschoss. Foto: Anne Reinker

Der Schützenverein Brock-Nord feiert ein stimmungsvolles Schützenfest bei dem Alfred Rotthowe den Vogel abschoss. Foto: Anne Reinker

Der Schützenverein Brock-Nord feiert ein stimmungsvolles Schützenfest bei dem Alfred Rotthowe den Vogel abschoss. Foto: Anne Reinker

Der Schützenverein Brock-Nord feiert ein stimmungsvolles Schützenfest bei dem Alfred Rotthowe den Vogel abschoss. Foto: Anne Reinker

Der Schützenverein Brock-Nord feiert ein stimmungsvolles Schützenfest bei dem Alfred Rotthowe den Vogel abschoss. Foto: Anne Reinker

Der Schützenverein Brock-Nord feiert ein stimmungsvolles Schützenfest bei dem Alfred Rotthowe den Vogel abschoss. Foto: Anne Reinker

Der Schützenverein Brock-Nord feiert ein stimmungsvolles Schützenfest bei dem Alfred Rotthowe den Vogel abschoss. Foto: Anne Reinker

Zum Antreten auf dem Hof Köckemann trafen sich die Schützen am Sonntag in neuer Frische wieder. Beim Eintreffen bei Wördemanns zog es direkt die ersten Aspiranten in Richtung Vogelstange. Bevor aber erst einmal daran gedacht werden konnte, den Holzadler gen Boden zu holen, musste er noch um seine Insignien erleichtert werden. Das gelang Josef Brüske (Krone), Paul Köckemann (Apfel) und Nicole Hertleif (Zepter).

Während die einen sich um den Vogel bemühten, genossen die anderen die Cafeteria im Festzelt. Zeitgleich liefen auch die große Tombola und die Kinderbelustigung für den Schützennachwuchs.

Spannender Wettkampf

Spannend wurde es bei beiden Programmpunkten: Hofften die einen auf einen attraktiven Gewinn, ging es bei der Jugend um den Titel des Kinderschützenkönigs. Hier machte Justin Heynen das Rennen.

Der Wettkampf im Schießstand hielt derweil noch an. „Der Vogel war aus zähem Holz geschnitzt“, resümierte Andreas Kampelmann. Denn auch nach einigen Stunden machte er noch keine Anstalten, seinen Platz im Kugelfang zu verlassen. Gegen 17 Uhr geriet er ins Wanken, denn nicht nur Alfred Rotthowe, sondern auch Josef Brüske und Alfred Spahn nahmen das hölzerne Federvieh ins Visier.

Mit dem 440. Schuss, und damit mehr als doppelt so viele als im Vorjahr, ergab sich der Vogel und segelte gen Boden. Mit Alfred Rott­howe war der neue König von Brock-Nord ermittelt und wurde von den zahlreichen Schaulustigen mit Begeisterungsrufen belohnt.

Die festliche Zeremonie am Abend übernahm Pfarrer Marco Klein. Ein Lob an das scheidende Königspaar Heike und Ludger Schulke kam von Andreas Kampelmann: „Es hat immer viel, viel Spaß mit euch gemacht“, so der Vereinsvorsitzende.

Königsball

Einige Worte richteten Johanna Fiege und Mona Brune mit dem Kindergedicht an das Schützenvolk und ließen das Königspaar Maria und Alfred Rotthowe hochleben. Dieses wird während seiner Regentschaft bei seinen Verpflichtungen vom Hofstaat unterstützt: Maria und Josef Brüske, Elisabeth und Albert Bücker, Marion und Alfred Wonnemann sowie Maja und Alfred Spahn begleiten das Regentenpaar fortan.

Seine große Stunde hatte da auch Justin Heynen. „Schön, dass die Tradition fortgeführt wird“, erkannte Marco Klein bei der Krönung des Kinderkönigs die Nachwuchsarbeit des Vereins an.

Ob Jung oder Alt: Beim anschließenden Königsball durften alle zum Sound der Band „the cube“ feiern.