„Danke, für diesen guten Morgen, danke für diesen neuen Tag …“ Mit diesem Lied begannen die Urlaubstage der Kolpingsenioren an der Mosel. Ziel war das Weinhaus Fritz-Weirich in Veldenz. DSort seien die Ausflügler nett aufgenommen und mit Wein und rustikalem Essen verwöhnt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kleiner Kurort

Geleitet wurden diese Tage von Edmund Teuber und seiner Frau Renate , die aus rund 50 Teilnehmern eine Großfamilie formten. Die Tagesfahrten boten viele Eindrücke in das Leben in Eifel und Hunsrück. Neben den Führungen erhielten die Reisenden auch Informationen von ihrem Busfahrer, einem ehemaligen Winzer.

Ganz besonders interessant sei der Besuch des Mausefallenmuseum gewesen. „Der Einfallsreichtum bei den verschiedenen Fallen war enorm“, heißt es in dem Pressebericht weiter. Auf dem Programm stand eine Fahrt ins Lahntal nach Bad Ems. Durch die vielen Aufenthalte Kaiser Wilhelms I. sei der kleine Kurort fast zu einem kleinen Berlin geworden. Die Teilnehmer der Kolpingfahrt waren beeindruckt.

Idar-Oberstein

Angeschaut haben sich die Senioren außerdem die Edelsteinschleiferei im Hunsrück, ebenso den Ort Idar-Oberstein, der geprägt ist durch seine vielen Schmuckgeschäfte nicht nur die Frauen faszinierten. Gerne hätten die Kolpingsenioren auch die Felsenkirche besichtigt, doch dort fanden Bauarbeiten statt. Dieser Programmpunkt sei deshalb aufgeschoben, aber nicht aufgehoben worden und soll bei einer der nächsten Reisen nachgeholt werden.