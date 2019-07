Um rund vier Prozent wird die Einwohnerzahl in Ostbevern bis zum Jahr 2040 ansteigen. Im vergangenen Jahr waren dort 10 926 Menschen gemeldet, 11 326 sollen es nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes „Information und Technik Nordrhein-Westfalen“ (IT.NRW) in gut 20 Jahren sein. Damit gehört Ostbevern zu den 119 der 373 kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Land, bei denen die Einwohnerzahl steigt. In den übrigen 254 Orten sind laut der Modellrechnung sinkende Bevölkerungszahlen zu erwarten.

Die höchsten Anstiege werden laut einer Pressemitteilung von IT.NRW für Köln (+15,8 Prozent), Düsseldorf (+14,0 Prozent) und Münster (+13,9 Prozent) erwartet. Die stärksten Rückgänge ergeben sich für den Märkischen Kreis (-12,6 Prozent), den Hochsauerlandkreis (-10,4 Prozent) und den Kreis Höxter (-9,3 Prozent).

Altersdurchschnitt steigt

Die aktuelle Vorausberechnung zeigt auch, dass in den nächsten Jahren deutlich mehr alte Menschen in Ostbevern leben werden und der Altersdurchschnitt deutlich steigen wird. Vor allem bei den über 80-Jährigen wird ein Anstieg von 154,2 Prozent prognostiziert. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass im vergangenen Jahr 540 Menschen über 80 Jahren registriert waren, im Jahr 2040 könnten es 1324 sein. Bei den 65- bis 80-Jährigen sagen die Statistiker einen Zuwachs von 80 Prozent voraus. Von aktuell 1344 Personen könnten im Jahr 2040 2419 Bürger dieser Altersgruppe angehören.

Die Zahl der jüngeren Menschen wird laut dieser Prognose in Ostbevern sinken. Den stärksten Rückgang erwartet IT.NRW bei den Null- bis Dreijährigen und zwar in Höhe von 26,3 Prozent: Von derzeit 327 Personen sinkt die Zahl auf 241. Deutlich sinken wird auch der Anteil der 16- bis 19-jährigen Menschen und zwar in Höhe von 24,7 Prozent von 511 Personen auf 385.

Rückgänge

Bei den Drei- bis Sechsjährigen gehen die Statistiker von einem Rückgang von 16,6 Prozent aus. 426 und damit 9,4 Prozent weniger sechs- bis zehnjährige Kinder als heute sollen nach den Berechnungen in etwa 20 Jahren in Ostbevern leben. Bei den Zehn bis 16-Jährigen wird ein Minus von 5,8 Prozent vorhergesagt. 16,2 Prozent weniger 19- bis 25-Jährige, 22,3 Prozent weniger 25- bis 40-Jährige und 13,1 Prozent weniger 40- bis 65-Jährige sind weitere Ergebnisse der Berechnungen. Zahlen, auf die sich die Gemeinde einstellen muss.

Die Modellrechnungen hat IT.NRW im Auftrag der Landesregierung vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen erstellt.