Schaumparty zum „Geburtstag“

So feiert man gerne einen Geburtstag mit: Ein tolles Programm erwartete die Besucher, denn der „Sommersandkasten“ lud zu seinem zehnjährigen Bestehen ein. Und die Aktion des Vereins „Ostbevern Touristik“ und dem „Marjestics-Diner“ hat viele Freunde, wie sich zeigte. Der Kirchplatz war mit fröhlichen Besuchern gefüllt. Dafür sorgten besondere Höhepunkte.

Kleine Schneemänner

„Jetzt kommt der Sommer“, rief Jeanine Steltenkötter in die Menge. Wer angesichts der warmen Temperaturen eine Abkühlung suchte, war bei der Sängerin und Entertainerin richtig. Denn sie hatte die Schaumkanone im Griff, die vor allem in der ersten Stunde die jungen Gäste bestens unterhielt. Wie kleine Schneemänner kamen die Kinder aus den weißen wohlduftenden Flocken. Aber nicht unbedingt alleine, einige Mütter und Großmütter ließen sich vom Nachwuchs in den wabernden Schaum ziehen.

Zehn Jahre „Sommersandkasten“ 1/10 Seit zehn Jahren gibt es den „Sommersandkasten“ vor dem Kirchplatz. Zum „runden Geburtstag“ hatten die Veranstalter zu einer Schaumparty eingeladen. Foto: Anne Reinker

Seit zehn Jahren gibt es den „Sommersandkasten“ vor dem Kirchplatz. Zum „runden Geburtstag“ hatten die Veranstalter zu einer Schaumparty eingeladen. Foto: Anne Reinker

Seit zehn Jahren gibt es den „Sommersandkasten“ vor dem Kirchplatz. Zum „runden Geburtstag“ hatten die Veranstalter zu einer Schaumparty eingeladen. Foto: Anne Reinker

Seit zehn Jahren gibt es den „Sommersandkasten“ vor dem Kirchplatz. Zum „runden Geburtstag“ hatten die Veranstalter zu einer Schaumparty eingeladen. Foto: Anne Reinker

Seit zehn Jahren gibt es den „Sommersandkasten“ vor dem Kirchplatz. Zum „runden Geburtstag“ hatten die Veranstalter zu einer Schaumparty eingeladen. Foto: Anne Reinker

Seit zehn Jahren gibt es den „Sommersandkasten“ vor dem Kirchplatz. Zum „runden Geburtstag“ hatten die Veranstalter zu einer Schaumparty eingeladen. Foto: Anne Reinker

Seit zehn Jahren gibt es den „Sommersandkasten“ vor dem Kirchplatz. Zum „runden Geburtstag“ hatten die Veranstalter zu einer Schaumparty eingeladen. Foto: Anne Reinker

Seit zehn Jahren gibt es den „Sommersandkasten“ vor dem Kirchplatz. Zum „runden Geburtstag“ hatten die Veranstalter zu einer Schaumparty eingeladen. Foto: Anne Reinker

Seit zehn Jahren gibt es den „Sommersandkasten“ vor dem Kirchplatz. Zum „runden Geburtstag“ hatten die Veranstalter zu einer Schaumparty eingeladen. Foto: Anne Reinker

Seit zehn Jahren gibt es den „Sommersandkasten“ vor dem Kirchplatz. Zum „runden Geburtstag“ hatten die Veranstalter zu einer Schaumparty eingeladen. Foto: Anne Reinker

„Es ist schon klasse, dass so etwas geboten wird“, freute sich Gisela Baalmann . „Man sieht ja, dass nicht alle Familien im Urlaub sind“, sagte sie mit einem Blick auf den Kirchplatz. Baalmann war mit ihrem Enkel Jonah beim „Sandkasten“. Triefend nass und mit Schaumflocken übersät kam Jonah zu ihr. „Der Schaum ist klasse“, begeisterte sich der Siebenjährige. Wohl dem, der Badetücher sowie trockene Schuhe und Kleidung mit im Gepäck hatte.

Aufenthaltsqualität

Dass die Schaumkanone so gefragt war, entging auch den Organisatoren nicht. „Wenn etwas besonders gut angenommen wird, kann man das vielleicht auch für das nächste Jahr ordern“, meinte Christine Schafberg. Angesichts der Besuchermenge sei zu sehen, dass „Aufenthaltsqualität im Zentrum gefragt ist“, so die Organisatorin. Der "Sommersandkasten" sei aber auch für die Touristen im Ort eine tolle Aktion, die gerne besucht werde.

An die ersten Mittwochshoppings-Veranstaltungen, aus denen der "Sommersandkasten" entstand, erinnerte sich Ulrike Jasper. „Es wurde nur ganz verhalten angenommen“, so die Gemeindemitarbeiterin. „Jetzt ist es einfach toll, wie gut das bei den Leuten ankommt.“

Kistenrutsche

Beim Ballonwettbewerb steigen immer mal wieder die großen bunten Ballons in die Höhe. Wo sie wohl landen werden? „Für die Ballons, die die weitesten Strecken zurückgelegt haben, gibt es eine Überraschung“, versprach Christine Schafberg.

Neben dem großen „Sandkasten“, in dem nach Herzenslust mit Schippe und Förmchen Burgen gebaut wurden und der übrigens an jedem Tag gut frequentiert ist, nutzten die kleinen Besucher auch wieder die Kistenrutsche.

Diese zu übertönen, dürfte für den Musikverein Ostbevern nicht ganz einfach gewesen sein. Die Mitglieder des örtlichen Musikvereins unterhielten ihr Publikum mit schmissigen Melodien. Später, nach einem Grußwort von Bürgermeister Wolfgang Annen zum Zehnjährigen, sorgte „DJ Klausi“ für Urlaubsstimmung.