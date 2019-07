„Jedes Kind ein Künstler“ (JEKIK) ist der Titel eines Kunstkurses für drei- bis sechsjährige Kinder mit Isabelle Drilling. Das Angebot findet in der Kulturwerkstatt, Bahnhofstraße 24, vom 29. August bis zum 10. Oktober sechs Mal immer donnerstags statt. Der Kursus für die Drei- bis Sechsjährigen geht von 15.15 bis 16 Uhr, der für die Vier- bis Sechsjährigen von 16.15 bis 17 Uhr. Dabei wird es laut einer Ankündigung des Kulturforums Ostbevern bunt – es wird gemalt, gekleckst, gebastelt und gedruckt. Die ganz kleinen Künstler treffen sich zum gemeinsamen Gestalten und Werken. Sie experimentieren mit Farben und erkunden verschiedene Materialien wie Ton, Aquarellfarbe und Naturmaterialien. Mit Fingern, Pinsel, Stiften oder Walze entstehen dann kleine Kunstwerke: jedes Kind im eigenen Tempo, ohne richtig und falsch. Begleitperson bei den Dreijährigen sind wünschenswert, teilen die Veranstalter mit. Isabelle Drilling ist Kunstpädagogin und staatlich geprüfte Ergotherapeutin. Die Teilnahme kostet 15 Euro, dazu kommen einmalig sieben Euro Materialkosten. Verbindliche Anmeldung bis zum 26. August unter ✆ 0 25 32/ 9 64 12 52 oder per E-Mail unter isabelle.drilling@­gmail. com.