Auf der Großbaustelle mitten im Ort wird auch in den Ferien fleißig gearbeitet: Das Rathaus nimmt immer mehr Gestalt an. Das Wort „Rathaus“ ist bereits in den Klinker gemauert und hinter dem Gerüst gut zu erkennen.

Rund 30 Firmen und Unternehmen – darunter bislang elf Betriebe aus Ostbevern – seien an dem Bau beteiligt, heißt es in der aktuellen Rathaus-Post. Laut Ulrike Jasper , Pressesprecherin der Gemeinde, liegen die Arbeiten absolut im Zeitplan. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Verwaltung Anfang Dezember in den Neubau einziehen kann. Zum Ende der Sommerferien sollen die Estricharbeiten im Innern abgeschlossen und die Flure gefahrlos begehbar sein.

Neues Mobiliar

1200 Kubikmeter Beton sind bisher bereits in dem Gebäude verbaut worden, teilt die Gemeinde mit. Dazu kommen 65 Tonnen Stahl. Die Arbeiter haben 800 Quadratmeter Decken geschalt, 40 Kubikmeter Bauholz benötigt und 1500 Quadratmeter Verschalung für Zinkbleche angebracht. 19 Kilometer Kabel sind verlegt worden, davon 4500 Meter als sogenannte Duplex-Datenkabel alleine im Erdgeschoss.

In die neuen Räume nehmen die Mitarbeiter weitestgehend ihr altes Mobiliar mit. Für die Sitzungs- und Besprechungsräume, den Ratssaal und den Bürgerservice soll es allerdings eine neue Einrichtung geben. Weil es dafür viele Anbieter gebe, sei die Auswahl für die richtigen Tische und Stühle nicht leicht, heißt es in der Publikation weiter. Bürgermeister Wolfgang Annen habe sich bereits persönlich schlau gemacht und in Sachen Einrichtung umgeschaut. Dafür sei er sogar auf Knien unter Tische und Bänke geklrochen, ist auf der Internetseite der Gemeinde zu lesen.

Tag der offenen Baustelle

Die Gemeinde öffnet die Rathausbaustelle, Am Rathaus 1, am Dienstag, 6. August, von 16 bis 19 Uhr und will zeigen, wie weit die Arbeiten am neuen Rathaus fortgeschritten sind. Bei diesem Tag der offenen Baustelle erhalten Bürger die Gelegenheit, noch einmal vor dem Einzug der Verwaltung einen Blick in das Innere des Gebäudes zu werfen. Im Halbstundentakt werden Führungen durch den Rohbau angeboten, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Verwaltung weist darauf hin, dass beim Betreten der Baustelle betreten festes Schuhwerk getragen sollte.