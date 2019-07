Das Thermometer ist in diesen Tagen bereits deutlich über die 30 Grad geklettert, wenn Irina Harms Grill und Fritteuse anstellt. Sie arbeitet im Imbiss „Kiek rin“ in Ostbevern. Natürlich ist das sehr warm hier“, sagt die Mitarbeiterin. Doch so sehr störe sie die Hitze nicht. „Ich habe alle Türen auf und sorge für Durchzug.“ Hinter der Verkaufstheke steht ein Ventilator, der immerhin gefühlt für ein wenig Abkühlung sorgt.

Viel trinken und leichte Kleidung

„Grundsätzlich ist es auszuhalten, ich stelle mich darauf ein“, sagt Harms. Griffbereit hat sie immer eine Flasche Wasser, denn viel Trinken helfe bei diesen Temperaturen ebenfalls, die Hitze zu ertragen. Dazu trägt sie leichte Kleidung.

Dennoch kommt Irina Harms bei der Arbeit ins Schwitzen, auch wenn es Berufsgruppen gibt, an deren Arbeitsplatz es noch deutlich wärmer wird.

„ Ein Thermometer hänge ich gar nicht erst nicht auf. Ein Thermometer hänge ich gar nicht erst nicht auf. “ Irina Harms

Werden Bratwurst, Pommes Frites und Co. denn bei diesem Wetter überhaupt gegessen? „Ja, hier ist mittags viel los und nicht nur Pommes, auch Eintopf oder Gulasch bestellen die Gäste.“ Echte Westfalen brauchen eben mittags ihre warme Mahlzeit – egal ob es Sommer oder Winter ist. Wie warm es bei der Arbeit im Imbiss, zwischen heißem Grill und Kühltheke genau wird, dass will Irina Harms gar nicht wissen. „Ein Thermometer hänge ich gar nicht erst nicht auf“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Feierabend

Das hochsommerliche Wetter hat für die Imbiss-Mitarbeiterin auch schöne Seiten. „Wenn die Sonne scheint, sind die Menschen einfach besser drauf. Vielleicht fühlen sich alle ein bischen wie im Urlaub.“ Deshalb arbeite Irina Harms auch lieber bei Sonnenschein als bei Regen. Die gute Laune der Kunden stecke an. Wenn die Arbeit Spaß macht, ist die Hitze nebensächlich“, sagt sie. Und so grillt sie gerne Würstchen, frittiert Schnitzel und Kartoffelstäbchen.

Und irgendwann hat Irina Harms auch Feierabend. Dann freut auch sie sich auf eine Abkühlung. „Ich gehe mit meinen Kindern ins Freibad.“