Vier Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag in Höhe des ehemaligen Kaseinwerkes verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort, zudem mehrere Rettungswagen, der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes und ein Leitender Notarzt. Das war der Anzahl an beteiligten Personen geschuldet. Die Verletzten kamen zur weiteren Untersuchung in verschiedene Krankenhäuser im Umkreis. Die Feuerwehr sperrte nicht nur die Unfallstelle ab, sondern nahm auch auslaufende Betriebsstoffe auf.

Die Mitglieder der Wehr waren am Wochenende mehrfach gefordert. Nach dem großen Flächenbrand am Freitag (WN berichteten), mussten sie noch zwei Mal wegen Glutnester zu Nachlöscharbeiten ausrücken.