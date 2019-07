Mit einem verjüngten Vorstand und neuen engagierten Mitgliedern geht es für das Kulturforum in die neue Saison. Die Vorsitzende, Bernadette Lammerding , freut sich vor allem darüber, dass im Vorstand die Sparte Kunst wieder besetzt werden konnte.

Kai Drilling Foto: Kulturforum

„Mit Jana Weigelt-Harth haben wir eine junge Frau mit großer Fachkenntnis gewinnen können, berichtet Bernadette Lammerding. Jana Weigelt-Harth ist Referendarin an der Ambrosius-Grundschule und kam durch ein Kunst-Projekt mit ihren Schülern in Kontakt mit dem Kulturforum. „Wir haben sie anschließend angesprochen und gefragt, ob sie bei uns mitarbeiten will. „Sie hat ,Ja‘ gesagt“, berichtet die Vorsitzende. So sei Jana Weigelt-Harth bei der Jahreshauptversammlung als Spartenleiterin Kunst auch gewählt worden. Die junge Lehrerin hat ihr Studium an der Kunstakademie Münster im Studiengang freie Kunst und in dem Studiengang Grundschullehramt abgeschlossen. Seit September 2018 arbeitet sie an der Ambrosius-Grundschule als Kunstlehrerin. Außerdem ist sie vor Kurzem zur Meisterschülerin der Kunstakademie unter Irene Hohenbüchler ernannt worden.

Neue Dozenten

Ebenfalls neu im Team des Kulturforums ist Isabelle Drilling als Dozentin für Kunstpädagogik. Ihre JeKiK (Jedes Kind ein Künstler)-Kurse in der Kulturwerkstatt, die sie seit Beginn des Jahres leitet, seien sehr gut angenommen worden, sagt Bernadette Lammerding. „Wir freuen uns, dass auch sie sich zur aktiven Mitarbeit bereiterklärt hat. Ebenso wie ihr Mann, Kai Drilling, der sich als Hobbyfotograf einen Namen gemacht hat und nun über das Kulturforum einen Fototreff anbieten will.“

Isabelle Drilling Foto: Kulturforum

„Wir wollen mit unseren Angeboten vermehrt junge Menschen und Familien ansprechen und für kulturelle Angebote interessieren“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Darauf sei auch das neue Programm für die Saison 2019/2020 ausgerichtet. Darin befindet sich erstmals ein Kursus, in dem sich Teilnehmer als Steinmetz ausprobieren können. Außerdem gebe es die bewährten Programmpunkte mit Konzerten, Lesungen, Kabarett, sagt Lammerding.

Engagiert

Das Angebot des Kulturforums strahlt auch über Ostbevern hinaus, berichtet die Vereinsvorsitzende nicht ohne Stolz. Die Intendantin des Konzerttheaters Coesfeld habe bei ihnen ein Konzert der „Capella Loburgensis“, des Eltern-, Lehrer-Schüler-Chors der Loburg, mit ihrem aktuellen Programm mit der Nordwestdeutschen Philharmonie gehört und den Chor sofort für ein Konzert in das Konzerttheater Coesfeld eingeladen.