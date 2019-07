„Nach 62 Jahren als Sänger ist es Zeit aufzuhören“ so Horst Brandt bei seiner Verabschiedung bei der Chorprobe des Männergesangvereins (MGV). Der erste Vorsitzende, Klaus Brandes , Dirigentin Elena Königsfeld und alle MGV-Sänger nahmen die Gelegenheit der letzten Chorprobe vor der Sommerpause wahr, um Brandt mit einem gebührenden Ständchen und einer Ehrenurkunde aus dem Kreis der aktiven Sänger zu verabschieden.

Viele Dirigenten erlebt

In seiner Laudatio lobte Brandes Horst Brandt als sehr zuverlässigen, eigentlich bei allen Auftritten aktiv mitwirkenden Sänger, heißt es in einer Pressemitteilung des Männerchors. Die Frage des Vorsitzenden, wie viele Dirigenten, Dirigentinnen und Vorsitzende er nun in den vielen Jahren seiner aktiven Zeit „verschlissen“ habe, beantwortete Brandt etwas schmunzelnd und ausweichend mit: „Sehr viele, aber ich glaube, es lag bestimmt nicht an mir und meinen gesanglichen Fähigkeiten.“

„ In den 70er-Jahren gab es sogar einen Aufnahmestopp beim MGV.“ In den 70er-Jahren gab es sogar einen Aufnahmestopp beim MGV.“ “ Horst Brandt

Als 20-Jähriger sei er bereits 1951 in den MGV eingetreten, berichtete Brandt. Seine aktive Zeit als Sänger sei sehr abwechslungsreich gewesen. Es habe sogar Zeiten in den 50er Jahren gegeben, in denen zeitweise bei einer MGV-Sängerschar von circa 70 Sängern ein Aufnahmestopp ausgesprochen musste, erinnert sich das scheidende Chormitglied.

Bereicherung

Er habe in den vielen Jahren viele Verantwortliche kommen und gehen sehen. Aus beruflichen Gründen als Schneidermeister habe er den MGV und Ostbevern 1969 verlassen müssen und sei dann in Wolfsburg von 1969 bis 1975 der dortigen Chorgemeinschaft beigetreten.

Nach seiner Rückkehr nach Ostbevern 1975 hat Brandt wieder Kontakt zum MGV aufgenommen und den ersten Bass als Sänger verstärkt. Die Freude am Gesang in der Gemeinschaft habe ihn in dieser langen Zeit nie losgelassen. Er sei sehr gerne Sänger beim MGV gewesen. Er könne der Jugend nur empfehlen, sich für den Chorgesang zu begeistern. Für ihn sei das jedenfalls eine sehr große Abwechslung und Bereicherung gewesen.

Mit dem Lied, „wenn Freunde auseinander gehen“ und großem Applaus wurde Brandt von den Sängern in den wohlverdienten „Sänger-Ruhestand“ verabschiedet.