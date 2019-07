Während der Sommerpause unter nahmen die FDP-Mitglieder ihre traditionelle Radtour. In diesem Jahr folgten die Teilnehmer der Biberroute drei, die durch Schirl und Überwasser führt. So konnten Ziele wie das ehemalige Munitiosdepot in Schirl, der Windpark Schirlheide, die Nepomukbrücke mit der nahen Mühle als auch das Naturschutzgebiet Schirlheide angefahren werden, heißt es in einer Presseinformation. Wissenswertes über Entstehungsgeschichte und Historie konnte ausgetaucht und in Erfahrung gebracht werden.

Schlimmeres verhindert

Nur das am Ende der Tour in der Nähe des Beverstadions gesichtete Glutnest auf einem Getreidefeld, auf dem noch Mäharbeiten im Gange waren, war nicht eingeplant. Trotz beherzter Versuche der Teilnehmer den circa zwei Quadratmeter großen Brandherd zu löschen, musste Ostbeverns Feuerwehr alarmiert werden. Sie konnte zusammen mit dem Einsatz landwirtschaftlicher Geräte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebüsch an der Bundesstraße und damit Schlimmeres verhindern.