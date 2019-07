Da sag‘ noch einer, Kinder und Jugendliche interessierten sich nicht für Geschichte oder die Vergangenheit: Teilnehmer der Spielstadt des Jugendwerks Ostbevern hatten Besuche im Heimathaus angekündigt. Zwei Stunden dauerte die Reise in die Vergangenheit.

„Dat Pöggsken“

Bei einer Gruppe waren auch Besucher aus Ungarn dabei, die an der Ferienfreizeit teilnahmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für sie war der kleine Exkurs ins Plattdeutsche, den Alfred Stiller voranstellte, noch ein wenig schwerer zu verstehen. Allerdings wurde das Gedicht vom „Pöggsken“ schnell in Hochdeutsch übersetzt. Die anschließenden Führungen, von unzähligen Fragen begleitet, machten nicht nur den jungen Gästen Spaß. Über Tenne, Kaminraum, Archiv und Bischofszimmer ging es hin und her und am Ende auch ins Obergeschoss.

Steinzeit

Speziell zu den im Archivraum hängenden Bildern mit Kriegsteilnehmern gab es manche Fragen und etliche Antworten. Der Handwerksbereich mit Schuster-, Schneider-, Tischler-, Schmiedewerkstatt und etlichen weiteren Ausstellungsstücken wurde besichtigt. Die alten Schulbänke haben die Kinder sofort besetzt,und auf den Schiefertafeln versuchten einige besonders schön zu schreiben, so der Heimatverein. Zum Abschluss wollten sich die Mädchen und Jungen auch als Steinzeitmensch profilieren. Gar nicht so einfach aus Weizenkörnern ein wenig Mehl zu gewinnen, wenn man nur einen Steinzeitmahlstein hat. Dann ging es, nach einer Verabschiedung in Plattdeutsch aus dem doch kühlen Heimathaus in die Hitze zurück.