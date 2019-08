Ein Gast, der schon in den vergangenen Jahren besonders gut beim Publikum des „Sommersandkastens“ ankam, stattete dieser Veranstaltung auch am Donnerstag wieder einen Besuch ab: Clown Pichel sorgte mit Späßen und Zauberei für beste Unterhaltung. Das tat am Abend zudem die Band „True Story“, ebenfalls „Wiederholungstäter“ bei der Ferienaktion.

Aberwitzige Show

„Kommt, der Clown will jetzt zaubern“, rief eine junge Besucherin mit großer Begeisterung. Ein ganzer Schwarm Kinder verfolgte den Auftritt des Entertainers, bis er auf der Bühne seinen geheimnisvollen Koffer auspackte. Mit seinem Equipment lieferte Clown Pichel nicht nur eine aberwitzige Show, sondern erstaunte die kleinen und auch großen Zuschauer mit seinen Zauberkünsten.

Mehrere kleinere Besucher nutzten derweil lieber die Möglichkeiten im Sandkasten. Über den Nachmittag hinweg waren Kistenrutsche und Hüpfburg ebenfalls gut frequentiert.

Urlaubsatmosphäre

Songs aus den Charts wie auch aus der eigenen Feder spielten am Abend die Mitglieder der Band „True Story“, eine Formation aus Füchtorf. Mit deren Musik im Ohr und einem Cocktail in der Hand konnte entspannte Urlaubsatmosphäre genossen werden.

Die Musik wird am kommenden Donnerstag, 8. August, ganz im Mittelpunkt des „Sommersandkastens“ stehen: Gudrun Gunia will am Nachmittag, DJ Frank Müller am Abend Stimmung machen.