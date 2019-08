Mehrere Bauprojekte im Ortskern bedingen in den nächsten Tagen folgende Straßensperrungen. Die bereits vor einigen Tagen angekündigte Teilsperrung der Erbdrostenstraße wird in die kommende Woche verschoben, heißt es in einer Presseinformation der Gemeinde. Bis Freitag, 9. August, ist die Straße voraussichtlich im Abschnitt zwischen der Engelstraße und dem Großen Kamp für die Durchfahrt gesperrt. Für die Anwohner ist eine Zufahrt zu ihren Grundstücken gewährleistet. Das zuständige Bauunternehmen wird die Anwohner entsprechend informieren.

Am Rathaus

Gleiches gilt auch für die Straße „Am Rathaus“. Dort wird im Abschnitt zwischen Hauptstraße und K+K-Parkplatz gebuddelt, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde weiter. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund temporärer Sperrungen ist bis Freitag, 23. August zu rechnen. Auch in diesem Fall sollen Anwohner von der bauausführenden Firma informiert zuvor werden. Das Seniorenzentrum, der K+K-Markt sowie der Getränkemarkt sind über die Schulstraße zu erreichen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Bahnhofstraße

In Höhe des Hauses Bahnhofstraße Nummer 15 gibt es derzeit einen Schaden an der Rohrleitung, mit der der Regeneinlauf am Straßenrand an den Kanalangeschlossen ist. Der Bauhof der Gemeinde hat die Stelle in dieser Woche zunächst provisorisch abgesichert, so dass der Verkehr auf der Straße aktuell noch aufrechterhalten werden kann.

Aber ab der kommenden Woche wird eine Fachfirma die betroffene Rohrleitung erneuern. Dazu muss die Fahrbahn dann ebenfalls temporär für einige Tage gesperrt werden. Spätestens ab dem 24. August ist der Bereich dann wieder uneingeschränkt befahrbar, versichert die Gemeindeverwaltung, die zudem um Verständnis für die zu erwartenden Beeinträchtigungen bittet.