Ein Motorradfahrer aus Telgte ist am Samstag mit einem Reh kollidiert und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Gegen 13.25 Uhr befuhr der 58-Jährige in einer Gruppe von drei Kradfahrern den Grevener Damm in Richtung Ostbevern. Als ein Reh auf die Fahrbahn lief, konnte der 58-Jährige den Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern und stürzte auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Telgter mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.