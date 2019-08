Ein 69-jähriger Ostbeverner fuhr am Sonntag gegen 16.15 Uhr mit einem dreirädrigen Seniorenmobil über ein Tankstellengelände an der Bundesstraße 51. Dabei beschädigte er beim Vorbeifahren einen zum Tanken abgestellten Volvo V 50. Der 69-Jährige entfernte sich nach Polizeiangaben von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Flüchtige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Senior alkoholisiert war, ordneten die Polizeibeamten die Entnahme von zwei Blutproben an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.