Sommerferien einmal anders: Mehr als 200 Mädchen und Jungen nehmen in ihrer schulfreien Zeit an den Junior-Akademien in Nordrhein-Westfalen teil. Eine Einrichtung, die für eine Gruppe von Teilnehmern die Türen öffnet, ist die Loburg. Hier können die Jugendlichen, die sich aufgrund ihrer herausragenden Leistungen für das Programm qualifiziert haben, an zehn Tagen ihren Wissensdurst stillen. Die Junior-Akademien werden veranstaltet vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW.

Für die meisten Schülerinnen und Schüler ist es keine Option, in der schulfreien Zeit in Fachbüchern zu schmökern oder wissenschaftliche Experimente zu machen. Anders bei den Acht- und Neuntklässlern, die jetzt in der Aula der Loburg durch den Landesbeauftragten für die Junior-Akademien NRW, Michael Funke , begrüßt wurden.

„Die Interessenbildung ist in der Mittelstufe am stärksten“, sagte Funke. Mit den Junior-Akademien, die bereits seit 15 Jahren angeboten werden, habe man „sehr gute Erfahrungen gemacht“, so der Redner. In der Loburg findet sie übrigens nun zum elften Mal statt. Einzigartig ist die Junior-Akademie in Ostbevern, da hier komplett englischsprachig gearbeitet werden kann.

„Die Junior-Akademien bieten ein außergewöhnliches Programm, das gleichermaßen spannend und anspruchsvoll ist. Die Schüler erhalten die Möglichkeit, gemeinsam mit Gleichgesinnten neue Wissensgebiete zu erschließen und einzutauchen in Fachgebiete, die über den Unterricht in der Schule hinausgehen. In dieser anregenden Umgebung können die Jugendlichen über sich hinauswachsen und gleichzeitig neue soziale Kontakte knüpfen“, heißt es aus einer Mitteilung von Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung. Das bestätigte auch Michael Funke: „Es wachsen langjährige Freundschaften daraus“, sagte er.

Um an dem Programm teilnehmen zu können, mussten die Jugendlichen von den jeweiligen Schulen empfohlen werden. Aus diesem Pool wurden dann die Teilnehmer ausgewählt. „Ihr habt es verdient, hierher zu kommen“, betonte Michael Funke.

Die Schüler haben nun lehrreiche Tage vor sich. Angeboten werden Kurse zu Themen wie Nanotechnologie, Astrophysik, molekulare Biomedizin, Forensik oder Psychologie. Es werden neue Denkansätze vermittelt, und es wird zum interdisziplinären Arbeiten angeregt. Einige Kurse finden in Kooperation mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie der Fachhochschule Aachen statt.

Angebote aus Sport und Musik sorgen für den notwendigen Ausgleich.