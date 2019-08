Fertigstellung Ende November

Da, wo sich in den zurückliegenden Monaten die Handwerker die Klinke der Bautür in die Hand gaben, kamen am Dienstagabend viele Interessierte zum „Tag der offenen Baustelle“ zusammen. Auf Einladung der Gemeindeverwaltung konnte der Rohbau des neuen Rathauses besichtigt werden. Geführte Besichtigungen durch die Räumlichkeiten vermittelten einen guten Einblick vom zukünftigen Verwaltungsgebäude.

„Wir hoffen, dass wir Ende November fertig sind“, sagte Wolfgang Annen bei der Begrüßung. Auch die Gestaltung der Außenanlagen, an deren detaillierter Planung noch gefeilt werde, soll dann abgeschlossen sein. Bisher sei alles gut abgelaufen, so der Bürgermeister. „Das Ziel haben wir nicht aus den Augen verloren“, meinte Annen. „Nach 15 Jahren sind dann alle Verwaltungszweige wieder unter einem Dach.“ Mit dem Bau befinde man sich im Kosten- wie auch im Zeitrahmen.

Rathaus-Neubau in Ostbevern 1/16 Beim „Tag der offenen Baustelle“ konnten die Bürger den Rohbau ihres neuen Rathauses in Augenschein nehmen. Foto: Reinker

Bei der Besichtigung galt es aufzupassen, denn die unterschiedlichen Boden- und Stufenhöhen mussten bei der Begehung beachtet werden und erinnerten einmal mehr daran, dass man sich immer noch auf einer Baustelle befand. „Das wird sich natürlich alles noch ändern“, wies Philip Dieckmann vom Fachbereich Gebäudemanagement und Tiefbau auf die kommenden Arbeiten hin.

Große Augen bekamen einige der Besucher vor allem beim Eintritt in den zukünftigen Sitzungssaal, der aufgrund seiner Raumhöhe und der Glasfassade Eindruck machte. Die Frage, ob es in diesem Raum im Sommer nicht sehr heiß werde, beantwortete Philip Dieckmann mit Ausführungen zur Lüftungsanlage und der Ausrichtung nach Norden. „Also wird es hier dann wohl keine heiße Diskussionen geben“, so der Kommentar eines Besuchers. Glas wird auch bei einigen Büros zur Abtrennung sowie beim Besprechungs- und Trauzimmer verarbeitet.

Auch Informationen zu Bodenbelägen, der Aufteilung des Bürgerbüros und zu den technischen Details waren von den Besuchern gewünscht. Das Bürgerbüro, im Erdgeschoss und direkt neben dem Eingang gelegen, wird unter anderem das Servicebüro, die Polizei und das Jobcenter beinhalten.

Am Abend wurde der Bauzaun wieder geschlossen, und das Rathaus wird nun wieder ganz den Handwerkern überlassen. Bis zur Eröffnung müssen sich die Ostbeverner jetzt mit dem Blick von außen oder über die Rathaus-Neubau-Webcam begnügen.