Weil sich Bürger durch Musik gestört fühlten, wurde die Polizei am Dienstagabend um 22 Uhr zum Spielplatz am Frieda-Schwarz-Weg gerufen. Dort trafen die Einsatzkräfte mehrere Jugendliche an. Während die Personalien der Anwesenden festgestellt wurden, wurden die Beamten mit Worten attackiert.

Die Einsatzkräfte sprachen einen Platzverweis aus, was die Jugendlichen zum Anlass nahmen, die Musik wieder laut aufzudrehen, heißt es im Polizeibericht. Um weiteren Ruhestörungen zu vorzubeugen, stellten die Beamten die Musikbox sicher. Dabei kamen einige der Jugendlichen in bedrohlicher Haltung auf die Einsatzkräfte zu. Als die Beamten den Einsatz von Pfeffersprays angekündigten, beruhigten sich die Jugendlichen und verließen den Ort des Geschehens.