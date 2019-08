In der Nacht zu Donnerstag nahm die Polizei in Ostbevern zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren in Gewahrsam. Die Beamten waren wegen Ruhestörung in die Bever-Gemeinde gerufen worden.

Um 0 Uhr hatten Zeugen der Polizei gemeldet, dass mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz am Friedhof Lärm machen würden. Die Einsatzkräfte trafen dort mehrere Personen an, die laut Musik hörten. Sie forderten die Jugendlichen auf, ruhig zu sein und die Örtlichkeit zu verlassen.

Kurz darauf fiel die Gruppe auf der Hauptstraße erneut auf, weil sie zu laut war. Als die Jugendlichen der mehrfachen Aufforderung der Einsatzkräfte, ruhig zu sein und die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nachkamen, nahmen die Beamten den Wortführer der Gruppe in Gewahrsam. Der 19-Jährige wehrte sich laut Polizeibericht durch Kratzen und Beißen dagegen. Ein 18-Jähriger versuchte noch, die Ingewahrsamnahme zu verhindern, kam aber, nachdem ihm der Einsatz von Pfefferspray angedroht worden war, der Aufforderung nach, Abstand zu halten. Die Beamten brachten den 19-Jährgen in den Polizeigewahrsam nach Ahlen.

Nachdem sich die Jugendlichen zunächst entfernt hatten, kamen sie kurz darauf wieder auf die Einsatzkräfte zu. Sie beleidigten die Beamten und spuckten auf die Streifenwagen. Daraufhin nahmen die Polizisten einen 18-Jährigen ebenfalls in Gewahrsam. Da die anderen Jugendlichen versuchten, die Festnahme zu verhindern, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Dieses hielt sie von weiteren Störversuchen ab. Die Jugendlichen entfernten sich.

Gegen beide Ruhestörer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.