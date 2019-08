Zum fünften Mal in dieser Saison lockte die „Sommersandkasten“-Aktion am Donnerstag wieder in den Ortskern. Denn dieser bot mit seinem Programm eine gute Portion Urlaubsatmosphäre für die Daheimgebliebenen. Ob die Cocktails aus der roten Box, der große Sandberg zum Buddeln und Burgen bauen wie auch die zahlreichen Liegestühle: Das, was Tausende Urlauber im Sommer an die Sandstrände zieht, gab es – wenn auch in stark abgespeckter Version – auf dem Kirchplatz.

Nicht nur der Sandkasten, auch die Kistenrutsche und die Hüpfburg wurden von den kleinen Gästen gut frequentiert. Entertainment bot am Nachmittag Gudrun Gunia, die die kleinen Besucher zum Mitmusizieren animierte. Dafür hatte sie eine bunte Palette an Schlaginstrumenten dabei.

Musik unterhielt die Besucher auch am Abend. DJ Frank Müller versorgte die Gäste mit stimmungsvollen Songs. Die voll besetzten Tischgarnituren und Stehtische, an denen man es sich bei Mantaplatte“ und einem kühlen Blonden gutgehen lassen konnte, bewiesen einmal mehr, dass die Aktion bei den Ostbevernern hoch im Kurs steht.

Am nächsten Donnerstag geht der „Sommersandkasten“ weiter. Dann können sich die Kinder schminken lassen, abends tritt die Band „Fleeting Art“ auf.