Große Pflanzenvielfalt ist ideal

Die Insektenvielfalt auf privaten wie auch kommunalen Flächen zu fördern, ist Ziel und Inhalt des Projektes „8Plus summt auf“ aus dem Programm Vital NRW. Durchgeführt wird dies durch die NABU-Naturschutzstation Münsterland. Bereits vor mehreren Wochen gab es dafür eine Informationsveranstaltung ( WN berichteten). Seitdem ist Dr. Berit Philipp vom NABU in der Gemeinde unterwegs, um Interessierten zu zeigen, was man auf der eigenen Grünfläche für den Insektenschutz tun kann. Dieses Angebot wollte auch WN-Mitarbeiterin Anne Reinker in Anspruch nehmen und lud Dr. Berit Philipp zu sich nach Hause ein.

Mir geht es sicherlich wie die meisten Gartenbesitzer: Schöne Anlagen mit möglichst geringem Pflegeaufwand sind gewünscht. Natürlich soll dabei die Artenvielfalt nicht zu kurz kommen. Das dies in jedem Garten mit teilweise nur geringem Arbeitsaufwand möglich ist, wurde mir im Verlauf ihres Besuches deutlich. Neben viel Wissenswertem zu den Insekten, ihren Lebensräumen und den Möglichkeiten, diese zu schaffen, beinhaltete die Beratung von Dr. Berit Philipp zudem ein Gang durch meinen Garten. Denn dieser befindet sich teilweise im Umbruch und benötigt daher sowieso eine Neugestaltung.

„Wichtig ist es, dass heimische Pflanzen im Garten sind“, erklärt Dr. Berit Philipp. Dazu gehört etwa der sogenannte Schmetterlingsflieder. „Das sind Tankstellen für die Tiere“, so Philipp, denn diese Blüten haben einen guten Vorrat an Nektar. Eine Stippvisite beim Nachbarn bestätigt das: Fünf verschiedene Falter umschwirren den Strauch.

Insgesamt sei es wichtig, dass die Blüten leicht für die Tiere – sowohl für Bienen wie auch für Schmetterlinge – zu erreichen seien. Das betrifft nicht nur den Standort, sondern auch, ob die Blütenblätter Platz zum Anflug bieten. Bei gefüllten Rosen etwa ist das kaum möglich.

Idealerweise bietet ein Garten eine große Vielfalt an Pflanzen, wie Dr. Berit Philipp berichtet. „Man kann den Insekten eine Auswahl mehrerer Sorten anbieten, damit es vom März bis in den Spätherbst blüht“, meinte sie. „Lavendel ist da zum Beispiel toll“, sagte die Referentin. „Der ist ein Insektenmagnet und hält Ameisen fern.“ Auch müsse man ihn nicht viel gießen und er blühe über einen längerem Zeitraum. Den Lavendel konnte sie für die Gestaltung von Vorgärten empfehlen. Eine Pflanze, mit der ich punkten kann, denn ich habe mehrere Flächen wie auch Töpfe mit der lila blühenden Pflanze bestückt und wirklich nicht viel damit zu tun. Nach der Blüte schneide ich ihn zurück und habe im nächsten Jahr wieder eine Augenweide im Garten.

Viele Stauden bieten sich zudem für die Insekten an. Beispielsweise empfehlenswert: Glockenblumen, Hahnenfuß, Kornblumen oder Sonnenblumen.

Vor etlichen Jahren habe ich mein Herz für Hortensien entdeckt und über 20 Stück im Garten. Hier allerdings werde ich enttäuscht. Die meisten dieser Pflanzen bieten den Insekten nicht viel, wie mir Dr. Berit Philipp erklärt. Lediglich die Bauernhortensie ist da zu empfehlen, wie ich lerne. Gut, beim nächsten Pflanzenkauf werde ich also darauf achten. Ebenso beim nächsten Staudentausch, den die örtlichen Frauengemeinschaften regelmäßig anbieten. Vielleicht finde ich da ja noch etwas Geeignetes.

Schnittlauch, Rosmarin, Knoblauch oder Salbei: Auch von den Blüten dieser Kräuter können die Flügeltiere profitieren. Platz dafür ist auch in jedem Balkonkasten. Wer Spaß an einem Gemüsegarten hat, tut ebenfalls Gutes. „Man kann sich den mit den Insekten teilen“, erläuterte die Fachfrau.

Obstbäume, egal ob Hoch- oder Niedrigstamm, aber auch Strauchbeeren geben nicht nur dem Besitzer im Sommer und Herbst leckere Früchte, sondern ebenfalls den Wildbienen ordentlich was zum Essen. Auch Zieräpfel oder -kirschen kommen gut bei den kleinen Tieren an. Das habe ich in meinem Garten auch schon bemerkt. Apfelbäume gibt es bei uns gleich mehrere und werden zur Blütezeit gerne von den Bienen besucht. Das freut mich, denn über 50 Prozent aller Wildbienenarten stehen auf der roten Liste, erklärte Dr. Berit Philipp.

Will man den Bienen nicht nur „Futter“, sondern auch einen Unterschlupf geben, kann man das mit relativ einfach umzusetzenden Maßnahmen tun. Eine Sandfläche ist da ein Beispiel. „Die muss auch gar nicht groß sein“, sagte Philipp. Bausand aus dem Baumarkt wird auf einige Quadratmeter in sonniger Lage mit einer Tiefe von mindestens 30 Zentimetern gegeben. „Das geht auch als Hochbeet“, teilte die Referentin mit. Die Bienen legen ihre Eier darin für das nächste Jahr ab. Darauf zu achten ist, diese Fläche von Unkraut freizuhalten. Man darf sie begehen und sogar als Standfläche für einen Grill nutzen.

Auch der – zumindest stellenweise – Verzicht auf das Rasenmähen kommt gut bei den Tieren an. Blühende Flächen bilden sich hier von ganz alleine. So werde ich mich zukünftig über den gelb blühenden Löwenzahn auf unserem Rasen freuen.

Schon fast eine Mode im Garten sind die sogenannten Insektenhotels, die es mittlerweile in jedem Baumarkt zu kaufen gibt. Die darin enthaltenen Pinienzapfen oder auch Stroh sind „billiges Füllmaterial“ und bringen nicht viel, wie Dr. Berit Philipp erklärt. Auch sei darauf zu achten, dass der Eingang für die Bienen glatt und der Gang eine Tiefe von etwa zehn Zentimetern hat. Hartholz eignet sich bestens dafür. Insekten-Nisthilfen sind einfach und günstig selbst herzustellen. Es reicht ein Halbstamm, der mit Bohrern verschiedener Durchmesser bearbeitet wird. In eine Bodenhülse montiert sowie südöstlich und regengeschützt ausgerichtet, idealerweise noch in der Nähe von Blumenbeeten, und die Bienen sind glücklich. „So etwas lässt sich auch gut mit Kindern zusammen machen“, meinte meine Besucherin. Eine Insekten-Nisthilfe, die ich direkt bei meinem Sohn in Auftrag gegeben habe.

So einige Ideen, um die Insekten in meinen Garten zu holen, habe ich durch den Besuch von Dr. Berit Philipp also bekommen und werde sie teilweise auch umsetzen. Beruhigt hat mich, dass ein insektenfreundlicher Garten eher ungepflegt aussehen darf. Allerdings: „Der Druck von Nachbarn ist leider groß“, bedauerte die Referentin, dass oft nur „saubere“ Anlagen Anerkennung finden. Zumindest in den Beeten solle Laub und auch Totholz liegen gelassen werden. „Denn oft werden die Winterlebensräume vergessen“, sagte Philipp. Auch diesbezüglich haben Igel, Salamander & Co. bei uns gute Karten.“

Wer ebenfalls die Insektenvielfalt fördern möchte, kann über www.NABU-Station.de Kontakt mit der Referentin aufnehmen.