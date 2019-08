Stets gut beraten

Wer hat nicht auch schon mal einen Anruf bekommen, bei dem ein toller Gewinn versprochen oder man um seine Meinung gefragt wurde? So mancher hat sich nachher ärgern müssen, dass er auf das Gespräch eingegangen ist und sich – im schlimmsten Fall – mit den Folgen beschäftigen müssen. Das kann schon mal ein Vertrag sein, den man eigentlich nicht abschließen wollte oder ein Abonnement einer ungewünschten Zeitschrift. Informationen, wie man das verhindern oder nach Vertragsabschluss behandeln kann, gab es am Donnerstag auf dem Wochenmarkt: Hier gab die Verbraucherberatung ausführlich Auskunft.

Auf „Sommertour“ geht die Beratungsstelle, die nicht nur in Ahlen, sondern auch in Warendorf ein Büro unterhält, in jedem Jahr. Auch wenn das Wetter nicht der Jahreszeit entsprechend war, kamen doch einige Besucher zum Stand der Verbraucherberatung. Deren Mitarbeiterin Daniela Kreickmann erörterte die Möglichkeiten, mit denen die Beratungsstelle, ebenso wie der Betroffene selber, gegen die Callcenter und Agenturen vorgehen kann. Auch via E-Mail wird mit unseriösen Angeboten gelockt.

Callcenter und Agenturen

„Die fahren eine ganz bestimmte Strategie“, erklärte Daniela Kreickmann die Vorgehensweise der Callcenter. Aber egal, ob sie sich als Meinungsforschungsinstitut oder als Telekommunikationsunternehmen ausgeben: Letztendlich dienen diese Anrufe meistens dazu, etwas zu verkaufen. Manchmal wird sogar ein Gewinn versprochen, wenn man ein Abonnement abschließt.

Eigentlich sind solche Vorgehensweisen illegal, aber wie die Beraterin sagte: „Die dürfen das nicht, machen es aber trotzdem.“ Und: „Der Vertrag ist dann leider gültig.“ In solchen Fällen gibt Kreickmann – wie auch ihre Kollegen – nicht nur Informationen, sondern bieten zugleich Rechtsberatung an. „Das ist am häufigsten im Bereich der Telekommunikation notwendig“, sagte sie.

„ Die dürfen dass nicht, machen es aber trotzdem. Die dürfen dass nicht, machen es aber trotzdem. “ Daniela Kreickmann

Benötigt hat Klemens Wansing die Hilfe noch nicht, wenngleich ihm solche Telefonanrufe nicht fremd sind. „Ich lege dann immer auf“, so der Ostbeverner. Man sei durch die Tageszeitung und das Fernsehen schon ganz gut informiert. Dass das nächste Büro der Verbraucherzentrale in Warendorf ist, war ihm noch nicht bekannt. „Und ich wusste noch gar nicht, dass man so umfangreich beraten werden kann“, meinte Wansing.

Auch Margarethe Lott lässt sich von den Anrufen der Callcenter und Agenturen nicht aufs Glatteis führen und beendet den Anruf direkt. „Die über 70-Jährigen sind da vermutlich nicht so entschieden“, meinte sie. Dem stimmte Daniela Kreickmann zu, denn auch die Tatsache, dass diese Altersgruppe häufiger zu Hause ist, nutzen die Anrufer. „Gut, dass es eine Verbraucherberatung gibt“, sagte Margarethe Lott. Zu erreichen sind die Experten unter www.verbraucherzentrale.nrw/ahlen oder ✆ 0 23 82/9 61 31 01.