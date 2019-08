Auch wenn das Wetter am Donnerstag keinen Super-“Sommersandkasten“ versprach, war es doch erstaunlich, dass zeitgleich mit den ersten Sonnenstrahlen auch die Besucher zum Kirchplatz kamen. Das Angebot für die Kinder, sich das Gesicht schminken zu lassen, lockte etliche Kleine und ihre Eltern.

Henny Harmann wusste auch, warum: „Die Kinder können damit in eine andere Rolle schlüpfen“, sagte sie, eine der Aktiven, die die Farben und Pinsel mitgebracht hatten. Und natürlich auch einige Vorlagen, aus denen die Mädchen und Jungen auswählen konnten. „Die Elsa ist natürlich hochbegehrt“, meinte Harmann. Elsa, das ist die Eiskönigin aus dem gleichnamigen Animationsfilm. Vor allem für die Jungen durfte es dann aber gerne etwas anderes sein. Die Abbilder von Piraten, Schmetterlingen, Maikäfern oder ganz einfach auch von Phantasiegestalten wurden mit bunten Farben auf die kleinen Gesichter gebracht.

Natürlich durfte auch wieder im Sand gebuddelt werden. Doch dieser war – anders als an den anderen Aktionstagen – aufgrund der Nässe nicht ganz so gefragt. Am Abend servierten die Organisatoren, der Ostbevern Touristik sowie das Marjestics-Diner, gute Musik: Die Band „Fleeting Art“ unterhielt mit ihrem mitreißenden Sound. Diesen wollten sich viele Ostbeverner nicht entgehen lassen, wie der Blick über den Kirchplatz zeigte.

In die nächste und damit auch in die letzte Runde geht der Sommersandkasten am kommenden Donnerstag. Das Programm für die Kinder hat der BMW-Stammtisch (WN berichteten) in die Hand genommen. Zudem werden die Teilnehmer „des Stadtradeln“ ausgezeichnet. Die amerikanischen Klänge der Band „Tree Mountain Stringband“ lassen die Veranstaltungsreihe musikalisch beenden.