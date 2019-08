60 Kinder und 18 Betreuer sind etwas müde und geschafft, aber wohlbehalten und mit zahlreichen schönen Eindrücken von der Ferienfreizeit aus Zandvoort zurückgekehrt. Nach zwei ereignisreichen Wochen an der Nordsee mit recht windigem Wetter wurde kurz vor der Heimreise noch ein gemeinsames Foto am Strand geschossen. Im Anschluss daran trafen sich die Teilnehmer zu einer Abschlussrunde im Lager. Passend zum Thema der Freizeit „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ gab es in der zweiten Woche einen Thementag rund um den Film „Das Dschungelbuch“. Außerdem fand am vorletzten Tag die Lagerhochzeit mit insgesamt sechs Brautpaaren und anschließender Hochzeitsparty statt.