Erfolgreich abgestrampelt

Sie traten kräftig in die Pedale, wechselten vom Autositz auf den Fahrradsattel und legten so auf umweltfreundliche Art etliche Kilometer zurück: die Teilnehmer der diesjährigen Stadtradeln-Kampagne. Unter diesem Titel hatte das Klima-Bündnis und damit das größte Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal die bundesweite Kampagne initiiert, um Menschen dazu zu bewegen, auf diese Weise einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Bevergemeinde beteiligte sich zum zweiten Mal. Die Sieger der Aktion wurden durch Bürgermeister Wolfgang Annen im Rahmen des „Sommersandkastens“ bekanntgegeben.

„Nach einer tollen Premiere im vergangenen Jahr ist es uns in diesem Jahr noch einmal gelungen, das Vorjahresergebnis deutlich zu toppen“, freute sich Annen. Man habe 361 Bürger mobilisieren können, vom 16. Juni bis zum 6. Juli für ein besseres Klima in die Pedale zu treten. Im Vorjahr waren es 235 Teilnehmer gewesen.

Die 25 Teams mit den 361 Radlern legten insgesamt 65 782 Kilometer zurück und vermieden somit 9340 Kilogramm CO. Zur Erinnerung: im letzten Jahr waren es „lediglich“ 36 707 Kilometer und 5212 Kilogramm eingespartes CO.

„Für einen Ort unserer Größe ist das ein wahrlich respektables Ergebnis“, lobte Wolfgang Annen die Mitmachenden. Die Stadtradeln-Kampagne führe man zwar als Wettbewerb durch, um die Freude am klimafreundlichen Kilometersammeln nicht zu kurz kommen zu lassen, insgesamt zähle aber die Teilnahme an sich. „Denn damit haben alle Teilnehmer Flagge für eine klima- und fahrradfreundliche Umwelt gezeigt“, so der Bürgermeister. Allen Teams gebühre daher schon aufgrund des Mitmachens ein großes Dankeschön. Somit hätten eigentlich alle Radler einen Preis verdient, meinte Annen. Da das nicht möglich sei, zeichne man die jeweils drei bestplatzierten Teams und die 15 „radelaktivsten“ Einzelteilnehmer aus. Sie alle durften sich über Gutscheine örtlicher Geschäfte und Lokale freuen, die aus der Unternehmerschaft gespendet wurden.

Die meisten Teilnehmer stellten die Mannschaften Vossko (33 Radfahrer), „Spaß am Radeln“ (32) und „The Bikers“ (31). Die Gruppen mit den meisten Kilometern waren das „Team CO“ (822,2 Kilometer) vor dem Team „Velodorm Ostbevern“ (623,2) und dem Team „EuW“ (574).

Aus den fünf teilnehmenden Schulklassen absolvierte die Klasse 7a der Josef-Annegarn-Schule 3544 Kilometer, das Team „Spaß am Radeln“ der Loburg legte 2702 Kilometer zurück und setzte sich so vor die Klasse 8c (2320) des Gymnasiums.

Ebenfalls prämiert wurden die 15 „radaktivsten“ Teilnehmer. Mit 2544 Kilometern mehr auf dem Reifen konnte sich Bernhard Teicher ehren lassen. Ihm folgten in der Wertung Johannes Meiser (1286), Patrick Kühnel (1252), Martin Reckmann (1189), Renate Reckmann (1176), Annika Wegmann (983), Elisabeth Busch (833), Albert Busch (811), Mechtild Kövener (767), Stefan Volkery (758), Gertrud Wissmann (740), Bernhard Everwin (713), Herbert Spahn (707), Antonius Kappelmann (648) und Klaus-Herbert Schafberg (608).

Maria Tipp wurde von Wolfgang Annen als „Stadtradeln-Star“ ausgezeichnet, da sie ganz bewusst in diesem Zeitraum auf das Auto verzichtete.