Probleme auf der Zielgeraden

Alles im Fluss? Von wegen. Die Ausschussmitglieder konnten es auch nach vielen Fragen und Diskussionen nur schwerlich glauben. Aufgrund der DIN SPEC 31062 ( WN berichteten) droht der geplante Wasserlauf vor dem Rathausneubau mehr als doppelt so teuer zu werden, als ursprünglich geplant. „So ist das Vorhaben nicht zu realisieren“, betonte Bürgermeister Wolfgang Annen , der ergänzte, dass das Geld, in Summe 53 000 Euro Mehrkosten, dafür nicht da sei. „Aber zupflastern ist für mich auch keine Option.“

Vorausgegangen war ein Vortrag der für den Bau zuständigen Architekten, die am Ende ihrer Präsentation betonten, dass sie von einer Umsetzung ohne Berücksichtigung der DIN SPEC abraten und sich von einem solchen Vorhaben distanzieren würden und hiermit über alle Risiken informiert hätten.

Was folgten waren Fragen von Mitgliedern aller Fraktionen, die vor allem Unverständnis äußerten, wäre bei der Planung doch ein Filtersystem eingeplant worden. Die Mehrkosten würden deswegen in keinem Verhältnis stehen, so die einhellige Meinung.

Einen Vorschlag zur Kostenreduzierung machte unter anderem Hubertus Hermanns (CDU). Er regte an zu überprüfen, ob statt die Apparaturen in einen Keller zu bauen (im Vorfeld war immer nur von einer Zisterne die Sprache, Anmerk. d. Red.), nicht auch eine oberirdische Lösung möglich sei. „Ich denke da zum Beispiel an die Rathausrückseite, wo wir mittels eines kleinen kompakten Anbaus die notwendige Technik unterbringen könnten.“ Etwas, das zeitnah überprüft werden soll und weshalb es, voraussichtlich in zwei Wochen, erneut der Haupt- und Finanzausschuss zusammenkommen soll.

DIN SPEC 31062 Diese Norm-Spezifikation gilt für Springbrunnenanlagen betrieben mit Wasser einschließlich Meerwasser, Mineralwasser, Heilwasser, Sole – auch künstlich hergestellte – und Thermalwasser. Eine DIN SPEC ist dabei eine Erarbeitung von Spezifikationen, bei der keine Einbeziehung aller interessierten Kreise vorgesehen ist und daher wesentlich schneller als eine Normung. Die Anwendung von Normen ist grundsätzlich freiwillig. Normen sind nicht bindend, das unterscheidet sie von Gesetzen. In Fällen, in denen DIN-Normen weder von den Vertragsparteien zum Inhalt eines Vertrages gemacht worden sind, noch durch den Gesetzgeber verbindlich vorgeschrieben werden, dienen sie im Streitfall dennoch als Entscheidungshilfe, beispielsweise in Haftungsprozessen. Gerichte ziehen Normen und technische Regeln in Verfahren auf dem Gebiet des Mängelgewährleistungsrechts sowie des Delikts- und Produkthaftungsrechts heran, um zu beurteilen, ob der Hersteller die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachtet und somit die verkehrsübliche Sorgfalt eingehalten hat.Normen sind damit in der Regel Empfehlungen, deren Einhaltung für Unternehmer im Hinblick auf mögliche Haftungsfälle eine gewisse Rechtssicherheit darstellt. ...

Ebenfalls Thema war die Autogarage am Neubau, die nun doch wieder aus Holz und nicht aus Klinkersteinen gebaut werden soll. Hintergrund für die Umentscheidung war, dass die Flucht der einen Wand exakt auf einem Kontrollschacht gelegen hätte. Dieser wird nun ausgespart, und zugleich wird in den geschaffenen Versatz die Ladesäule für Elektroautos gesetzt, was unterem Strich zu einem schönen aufgeräumten Bild führen würde, so Architekt Bernd Schnoklake.

Die Steine, die nun übrig sind, werden indes für ein Hochbeet genutzt, in das dann die vier Fahnenmasten und zwei Infotafeln integriert werden. Dadurch soll der Eingangsbereich noch besser betont werden – und auf Bitten der Ausschussmitglieder wird es auf dem Hochbeet sogar Sitzgelegenheiten geben, die den Aufenthaltscharakter des Platzes weiter unterstreichen sollen.

Weitere Punkte auf der Agenda

Im Rahmen des Haupt- und Finanzausschusses wurde weiter über einen Antrag der SPD diskutiert, der eine Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht für freilaufende Katzen vorsieht. Als Grund nannte Peter Eisel unter anderem, dass damit den Tieren selbst geholfen werden sollte – und am Ende auch der Vogelwelt, würden mehr Katzen auch immer mehr Vögel erbeuten.

Barbara Roggenland vom Ordnungsamt sagte dazu, dass der Antrag an sich vom Grundsatz gut und richtig sei. „Normalerweise geht eine solche Anordnung aber von den Kreisstädten aus, so wie unter anderem in Borken und Coesfeld. Der Kreis Warendorf sieht hier zurzeit keinen Handlungsbedarf. Allerdings könnten wir, wie schon Ennigerloh, eine solche Anordnung nur für Ostbevern durchsetzen.“

Ob eine solche Anordnung Sinn macht, beziehungsweise am Ende überhaupt durchgewunken wird, ist hingegen fraglich. Wie die Fachbereichsleiterin deutlich machte, gäbe es bereits eine sehr gute Zusammenarbeit mit einem Tierheim, den Tierschutzbehörden sowie dem Kreis-Veterinäramt. „Die Zahlen der ,Fundtiere‘ in der Gemeinde halten sich in Grenzen. In 2017 und 18 waren es insgesamt zwölf Tiere. Von einem Problem würden wir deswegen noch nicht sprechen.“