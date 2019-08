Um ihre Schülerinnen und Schüler individuell in ihrem Lernpensum zu unterstützen, begibt sich die Josef-Annegarn-Schule nun auf die Suche nach interessierten Bürgern, die als Lernhelfer aktiv werden möchten. Gegen ein Honorar sollen diese die Jugendlichen fördern, der jeweilige Lehrer gibt die Inhalte dafür vor. Dieses Projekt ist eine Kooperation zwischen der Schule, von Mindful (Gemeinnützige Gesellschaft für Jugendhilfe) sowie den Jobcentern der Kreise Warendorf und Steinfurt.

„Jeder Bürger kann ein Lernhelfer werden“, betonte Daria Zickermann , Schulsozialarbeiterin der Josef-Annegarn-Schule. Das Angebot für die Schüler findet während der Schulzeiten und in den Stunden der sogenannten eigenverantwortlichen Arbeit statt. Die Extraportion Unterricht gibt der Lernhelfer in Kleingruppen.

Die Vorgaben für die individuelle Förderung in Mathematik, Deutsch und Englisch kommen von den jeweiligen Lehrern. „Das Material für die Hilfe ist vorhanden“, erklärte Daria Zickermann. „Die Helfer müssen nichts vorbereiten.“

Ein Anrecht auf die Unterstützung durch einen Lernhelfer haben Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz beziehen. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann das Kind weiterhin das Projekt „Schüler helfen Schülern“ in Anspruch nehmen.

Ausgelegt ist das Lernhelfer-Programm für die Sekundarschüler der fünften bis achten Jahrgänge. „Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet das eine bessere Chance für ein erfolgreiches Leben, einen guten Schulabschluss und weniger Schulstress“, sagte Daria Zickermann. Starten will man das Programm, dessen Finanzierung durch die Jobcenter des zuständigen Kreises getragen wird, nach den Herbstferien. Für die Eltern der teilnehmenden Kinder entstehen somit keine Kosten.

Wer an der Tätigkeit als Lernhelfer interessiert ist, kann sich am Dienstag, 10. September, um 18 Uhr in der Aula der Josef-Annegarn-Schule über die Details des Projekts informieren. Fragen beantwortet Daria Zickermann zudem telefonisch unter ✆ 956 51 17 oder auf Anfrage über schulsozialarbeit@jas-ostbevern.de.