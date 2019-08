Neue Technik, alte Probleme

Seit nunmehr acht Wochen wird am Klärwerk in Ostbevern schwer gearbeitet. Denn die Abwasserbehandlungsanlage bekommt derzeit einen neuen mechanischen Rechen sowie einen neuen Sandfang.

Rund eine Million Euro kostet die Maßnahme. „Der alte Rechen war nach 20 Jahren einfach auf“, sagt Björn Siemann , Bereichsleiter Kläranlage beim Abwasserbetrieb TEO. Derzeit wird das Abwasser über ein Provisorium durch die erste Klärstufe geführt. Dabei kommt es dem Team entgegen, dass gerade Ferien sind. „Besonders spannend war der Einbau des Sandfangs. Hier in Ostbevern hatten sich die Verantwortlichen damals überlegt, nicht, wie sonst üblich, einen Sandfang in ein Betonbecken einzubauen, sondern eine Stahlkonstruktion in die Halle gesetzt“, führt Siemann aus. Und genau das sei die Herausforderung bei der vier Tonnen schweren Apparatur gewesen, nur mit viel Fingerspitzengefühl an ihren neuen Platz manövriert hätte werden können (siehe Bilderstrecke). Zudem gibt es mit der neuen Anlage auch einen Sandwäscher, der vorher nicht in Ostbevern gewesen sei. „Da musste der kontaminierte Sand immer abgefahren werden.“

Das Ostbevern wächst, und damit mehr Abwasser anfällt, beunruhigt das Team nicht. „15 000 Einwohner sind kein Problem mit unserer Anlage“, erklärt Abwassermeister Daniel Kortenjann . „Die Feuchttücher, die sind es, die uns das Leben schwer, und die Abwassergebühren teurer machen.“ Denn während es für den Benutzer daheim nur heißt, flutsch und weg, verstopfen die Feuchttücher regelmäßig den Rechen. „Im Gegensatz zu früher sitzt der immer häufiger zu und ist verstopft. Dadurch steigen die Wartungsintervalle deutlich – und am Ende eben auch die Kosten.“

Umbaumaßnahmen am Klärwerk 1/16 Foto: TEO

Foto: TEO

Foto: TEO

Foto: TEO

Foto: TEO

Foto: TEO

Foto: TEO

Foto: TEO

Foto: TEO

Foto: TEO

Foto: TEO

Foto: TEO

Foto: Sebastian Rohling

Foto: Sebastian Rohling

Foto: Sebastian Rohling

Foto: Sebastian Rohling

Die Problematik für Klärwerkbetreiber ist die: In der Rechenanlage wird das Abwasser durch einen Rechen oder durch ein Sieb geleitet. Hier werden Feuchttücher aus dem Abwasser gefischt, wenn sie denn nicht schon vorher Rohre und Kanäle verstopft haben. Es kostet Geld und macht viel Arbeit, bis das Wasser wieder fließen kann. Ein Großteil der Feuchttücher, die im Abwasser landen, besteht nach Angaben des Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) aus Faserstoffen, die nicht zersetzt werden können. „Alle reden über Mikroplastik, aber unserer Erfahrung nach, nimmt der Verbrauch von Feuchttüchern zu“, sind sich Siemann und Kortenjann einig. Und das wiederum würde Kläranlagen vor große Probleme stellen.

Dabei hat Ostbevern ansonsten einen exzellenten Ruf. „Wir haben Top-Werte bei der Einleitung. Es kommt vor, dass das Wasser in Bever vor unserer Entnahme schlechter war, als nach unserer Einleitung“, freuen sich Siemann und Kortenjann über eine gerade erst um zehn Jahre verlängerte Einleitgenehmigung.