Goldstandard weiter halten

Die auf Gemeindegebiet befindlichen Kreisverkehre sollen durch den Austausch des Oberbodens durch nährstoffarmes Substrat und das Anlegen eines Wildblumen-/staudenbeets umgestaltet wurden. Diesem Antrag der CDU konnten beim vergangenen Umwelt- und Planungsausschusses alle Anwesenden zustimmen.

Ergänzt wurde der Antrag noch um den Kreisverkehr an der B 51. „Nicht nur wegen des Bibers ist dieser ein ganz besonderes Aushängeschild für die Gemeinde. Deswegen sollte dieser Kreisverkehr ebenfalls aufgewertet werden“, sagte Werner Stratmann (Grüne).

Bei dieser Gelegenheit wurde zudem nachgefragt, was denn nun mit dem Kreisverkehr Ecke Grevener Damm sei. Dort soll ein Kunstwerk der Ostbeverner Künstlerin Dietlind Seeburg (WN berichteten) errichtet werden, dass, so der letzte Stand der Planung, aus drei unterschiedlich großen Regenbögen besteht. Bürgermeister Wolfgang Annen sagte dazu, dass man nur noch auf den Förderbescheid warten würde, der aber in Kürze eintreffen müsste. „Die Zeichen sehen sehr gut aus. Nicht nur für die Gestaltung dieses, sondern auch für die anderen beiden Kreisverkehre an der Ostumgehung sowie dem noch entstehenden neuen Kreisverkehr am Baugebiet Kohkamp III.“

In einem anderen Punkt der Tagesordnung ging es um die Fortführung des Prozesses des „European Energy Awards (eea)“, dem zertifiziertes europaweiten Quali-tätsmanagementsystem für den kommunalen Energiebereich, bei dem Ostbevern seit vielen Jahren den Goldstandard hält und zu den Top-Kommunen gehört. Nach einem Vortag von Reiner Tippkötter vom Planungsbüro „energielenker“ war man sich einig, dass auch wenn das Land Nordrhein-Westfalen die Förderung beendet hat, man auch in Zukunft den eea-Prozess fortführen möchte. Laut Tippkötter belaufen sich die Kosten für die Fortführung des Prozesses einer erste Kostenschätzung nach auf rund 6550 Euro pro Jahr für eine Laufzeit von vier Jahren. „Wir bedauern sehr, dass die Förderung beendet worden ist. Denken aber, dass es richtig und wichtig ist, auch weiterhin den eea-Prozess fortzuführen“, sprach sich Werner Stratmann für ein Verbleiben aus. Bernhard Everwin (CDU) ergänzte: „Das ist eine gute Kontrolle für uns, um den Status quo immer wieder von extern überprüfen zu lassen. Ansonsten laufen wir Gefahr, betriebsblind zu werden.“

Da es sich hier nur um einen Bericht handelte, der lediglich zu Kenntnis genommen werden muss, musste der finale Beschluss in den nächsten Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag, 12. September, verlegt werden. CDU, SPD und Grüne haben aber schon ihre Zustimmung signalisiert. Die FDP wollte das Thema zunächst in der Fraktion beraten.