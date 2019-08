Gemeinsam ein Zeichen pflanzen

Im Umwelt- und Planungsausschuss am Donnerstag wurde angeregt über einen Antrag der CDU diskutier. Dieser sieht vor, dass eine Ausgleichsfläche als „Bürgerwald“ zur Verfügung gestellt wird. „Auf dieser Fläche können alle Bürger Ostbeverns und natürlich auch alle Vereine, Schulen und sonstige Einrichtungen sowie Firmen zu besonderen Anlässen einen Baum pflanzen“, führte Bernhard Everwin aus. Zudem sah der Antrag vor, dass ebenfalls jährlich der „Baum des Jahres“ gemeinsam von Rat und Bürgermeister gepflanzt wird sowie ein Patenschaftsmodel für die Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Biotope und für Artenschutzmaßnahmen angeboten wird.

Der Antrag an sich kam bei allen Anwesenden gut an, ging einigen aber nicht weit genug geht. „Wir müssen das gesellschaftliche Klima nutzen“, sagte Heinz-Josef Zumhasch (SPD). „Wir sagen nicht nein, wünschen uns aber deutlich mehr.“ Auch Werner Stratmann (Grüne) begrüßte zwar den Antrag, aber: „Wir müssen klotzen, nicht kleckern. Wir müssen den Mut haben, größer zu denken und entsprechende Gelder bereitstellen, auch wenn die dann an anderer Stelle fehlen mögen.“ An späterer Stelle sagte er dann noch: „Wir brauchen einen Paradigmenwechsel.“

Einig waren sich die Ausschussmitglieder dahingehend, dass es schon gute Beispiele in der Gemeinde gebe, bei denen sich Menschen aktiv mit Natur- und Klimaschutzmaßnahmen auseinandersetzen. So wird im Antrag der CDU unter anderem das Kinder- und Jugendwerk genannt, das in diesem Jahr mit der Aktion „Ostbevern pflanzt“ eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bildungsoffensive gestartet hat, bei der durch das Pflanzen von einzelnen Bäumen durch Schulen, Kindergärten und andere Organisationen und Einrichtungen die Bedeutung von Bäumen für Klima und Natur deutlich gemacht wird.

Am Ende wurde der Antrag dahingehend erweiter, dass die Verwaltung beauftragt werden soll, die Anschaffung von Bewässerungssäcken zu prüfen. Diese sollten sowohl für den vorhandenen Baumbestand als auch für mögliche Neupflanzungen zur Verfügung gestellt werden. „Das fördert die Akzeptanz bei den Bürgern und hilft den Pflanzen bei anhaltenden Trockenperioden“, hatte Benedikt Beiers (Grüne) zuvor für die Idee geworben.