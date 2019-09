Am Montag ereignete sich um 18.47 Uhr in der Bauerschaft Brock ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 15-jährige Kradfahrerin schwer verletzte. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 52-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung Ostbevern.

Auf einer Eisenbahnüberführung kam ihm die junge Frau entgegen. Diese lenkte dann stark nach rechts und touchierte dabei den rechten Bordstein. Sie stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.