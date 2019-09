Ein „verkan[n]tetes Genie“

Das erste Loburger Schlosskonzert der neuen Saison 2019/20 findet am Sonntag, 15. September, im Rittersaal des Schlosses Loburg statt. Das ist soweit nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist eher der Gast, der am späten Nachmittag dieses Tages zum Flügel schreiten wird, um nichts weniger als „das Beste aus vier Programmen eines Klavierkomikers“ zu präsentieren: Arnim Fischer , der sich auch als „verkanntetes Genie“ begreift, wie der Titel seines Programms zu erkennen gibt.

Der Mann im Frack sieht aus wie ein Konzertpianist: Er ist ja auch einer. Aber er spielt nicht wie ein Konzertpianist. Denn hauptberuflich hat er Humor, und wenn einer mit zwei Fingern so spielen kann wie andere mit zehn, und wenn er außerdem mit nur einem einzigen Stück eine Welttournee gemacht hat, dann hat er auch was zu erzählen, heißt es in der Ankündigung. Armin Fischers augenzwinkernde Biografie vom Klassik-Junkie zum Klavierkomiker streift alle erinnerungswürdigen Phasen: den ersten Unterricht, das erste Vorspiel, die ersten Fingerübungen auf den Spuren der Lust – und dass man mit Schummeln oft weiterkommt als mit Leistung, aber wollte man da überhaupt hin?

Armin Fischer wächst auf im westfälischen Lippstadt-Lipperbruch. Mit sieben Jahren bekommt er Klavierunterricht. Später während der Lippstädter Gymnasialzeit gewinnt er erste Preise bei „Jugend musiziert“ und studiert nach dem Abitur auf Empfehlung seines Lehrers Klavier in Hamburg bei Professor Volker Banfield. Allerdings ist Armin Fischers Weg als konzertierender Solist nicht gradlinig: Bereits als Musikstudent schreibt er satirische Lieder und ein erstes literarisches Kabarettprogramm. Es folgt ein Chanson-Meisterkurs bei der Politkabarett-Ikone vom Düsseldorfer „Kom(m)ödchen“ Professor Lore Lorentz an der Folkwangschule in Essen. Fischer ist Absolvent des ersten Studienganges „Popularmusik“ an der Hamburger Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Er veröffentlicht eine Langspielplatte mit eigenen Liedern am Klavier.

Das Loburger Schlosskonzert am Sonntag, 15. September, beginnt um 17 Uhr.