„Es gibt für alles eine Lösung“

Seit vielen Jahren reist Margret Dieckmann-Nardmann vom Verein „Ndaba-Ostbevern“ regelmäßig nach Ruanda, und überprüft, ob die Spendengelder auch sachgemäß verwendet werden. Mittlerweile sind ihre Reisen nach Ruanda längst ein Besuch bei Freunden geworden.

Spenden sind noch immer sehr wichtig für die Menschen in dem kleinen ostafrikanischen Staat, daran lässt sie keinen Zweifel. „Der Klimawandel macht auch vor Ruanda nicht halt. Darunter leiden vor allem die kleinen Landwirte. Feste Strukturen im Jahresablauf verschieben sich“, erklärt Dieckmann-Nardmann. So würde es in der Trockenzeit regnen, und in der eigentlichen Regenzeit zu längeren Trockenperioden kommen. „Das verunsichert die Menschen dort, die nicht mehr wissen, wann denn nun die beste Zeit für die Aussaat einer Ackerfrucht ist – oder auch wann geerntet werden sollte.“

Zudem seien auch in Runda lokale Folgen einer noch nicht durchgeführten Klimaanpassung zu sehen und zu spüren. „Im April erst hatte ein Sturm ein Dach von einem gerade neu gebauten Haus gerissen. Aber das konnte – auch dank Unterstützung aus Ostbevern – wieder repariert werden“, sagt die Ostbevernerin, die neben ihrem Engagement für „Ndaba“ auch Präsidentin des Frauenmissionswerkes ist. „Die persönliche Besichtigung der Baufortschritte bestätigt uns in unserem Tun. Weiterhin fehlt es aber noch an Dingen, bis das Projekt abgeschlossen werden kann.“

Neben der Reparatur des Daches mangelt es laut Dieckmann-Nardmann vor allem an Einrichtungsgegenständen und Materialien zur Ausbildung der jungen Ruandesen. „Das sind etwa Nähmaschinen und alles, was es sonst zum Schneidern braucht, oder auch Werkzeuge wie ein Hammer. Wir wollen ja praktisches Wissen vermittelt und so die Hilfe zur Selbsthilfe fördern.“ So sei neben der Näherei auch eine Schweißerei und ein Ausbildungsraum für Elektroniker vorhanden. „Ein vierter noch im Bau befindlicher Raum soll Wissen rund um das Thema Installation vermitteln.“ Alles in allem würden derzeit rund 10 000 Euro fehlen, um die Projekte weiter voranzubringen.

Wenn Dieckmann-Nardmann von Ruanda berichtet, sind es aber nicht die Schicksale der Witwen des Genozides, die Armut der Landbevölkerung oder eine der vielen anderen Baustellen, die das Land noch zu bewältigen hat, die sie in den Vordergrund stellt. Vielmehr ist die Hoffnung, der Lebensmut und die Freundlichkeit der Menschen vor Ort, die sie begeistern. „Trotz des grausamen Genozids, das Thema Versöhnung ist allgegenwärtig, so wie aber die Gräueltaten auch. Die Menschen zeigen sich solidarisch und wollen etwas für ihre Heimat tun.“ Dabei seien sie nicht selten auch sehr kreativ bei ihren Ansätzen. „Es gibt für alles eine Lösung“, sei der Grundgedanke dabei.

Gerade die Witwen seien bis heute traumatisiert. „Aber mehr und mehr erleben sie auch die Freude, wie mir immer wieder gesagt wurde. Sie leben auf, werden beachtet, in ihrer Not gesehen und von gut organisierten Frauengruppen in den Kirchengemeinden unterstützt.“

Damit das ostafrikanische Land alsbald möglichst nicht nur wieder auf eigenen Beinen stehen, sondern auch laufen kann, dauert es noch. „Damit nachfolgende Generationen eine Perspektive haben, müssen wir weiterhin vor Ort tätig bleiben und die Menschen unterstützen“, wirbt Margret Dieckmann-Nardmann. „Langfristig würden wir uns freuen, wenn auch die lokale Wirtschaft in Ostbevern uns dabei helfen würde. So könnten wir uns sehr gut vorstellen, Austauschmodelle mit Handwerksbetrieben zu initiieren, bei denen ein gegenseitiger Besuch vor Ort im Mittelpunkt steht.“