Wenn am heutigen Freitag der letzte Gast das Becken verlassen hat, dann schließt das Freibad für dieses Jahr seine Pforten. Damit wird gleichzeitig die Sommersaison im Beverbad beendet. Ab dann ist ausschließlich das Hallenbad zum Schwimmen geöffnet.

Zufrieden blickt das Schwimmmeister-Team auf die Freiluftsaison zurück, heißt es seitens der Gemeinde. Denn das fantastische Sommerwetter der vergangenen Wochen bescherte dem Beverbad gute Besucherzahlen. Etwa 25 000 Badegäste besuchten das Bad in der Freibadsaison, teilt die Gemeinde mit. Das sind zwar gut 2000 Badegäste weniger als im vergangenen Jahr, aber das konnte schließlich auch mit einem „Supersommer“ aufwarten.

Nach der geglückten Premiere im vergangenen Jahr wurde das Freibadwasser auch in diesem Sommer auf angenehme 26 Grad erwärmt, um selbst bei kühlerer Witterung das Schwimmen unter freiem Himmel zu ermöglichen. Das komme bei den Badegästen offensichtlich gut an, denn selbst an Tagen, an denen man in erster Linie nicht unbedingt an Sonne, Sommer, Freibad denkt, sei das Bad gut besucht, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Am heutigen Abend endet nun aber die „Open-Air-Schwimm-Saison“. Das Team „zieht den Stöpsel“ im Freibad und öffnet zugleich aber das Hallenbad für das Schwimmvergnügen.

Ab dem morgigen Samstag gelten im Beverbad folgende Öffnungszeiten: Dienstag 6 bis 8.15 Uhr, 9.15 bis 10.15 Uhr und 15 bis 21 Uhr; Mittwoch 6 bis 8.15 Uhr, 9.15 bis 10.15 Uhr und 15 bis 21 Uhr; Donnerstag 6 bis 8.15 Uhr, 9.15 bis 10.15 Uhr und 15 bis 19 Uhr; Freitag von 15 bis 21 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen 8 bis 17 Uhr. Montags bleibt das Bad geschlossen.