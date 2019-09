Touristen in den Ort locken

Die Touristen in die Bevergemeinde locken, die Stärken der Gemeinde aufzeigen und für Ostbeverner und Auswärtige ein tolles Programm stricken: Das hat sich der Verein „Ostbevern Touristik“ seit vielen Jahren auf die Fahne geschrieben. Wie umfangreich die Schritte sind, die der Vorstand sowie die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle tun, wird alljährlich bei der Mitgliederversammlung offenkundig. Dazu konnten sie am Donnerstag noch die Referentin Kerstin Clev begrüßen, die über das Projekt „Schlösser- und Burgenregion“ sprach.

Dass es in der Gemeinde immer noch Ecken gibt, die sich für Entdeckertouren eignen, erleben die Touristen etwa bei Wanderungen in der Schirlheide und im Schlosspark der Loburg, auf Radtouren sowie Führungen auf dem Alten Friedhof. Diese Stationen sind nur einige der Attraktionen, die der Verein anbietet und die auf großes Interesse stoßen.

In Brock ist es das Waschmaschinenmuseum, das seit einiger Zeit an Attraktivität gewinnt. „Durch Mund-zu-Mund-Propaganda“, mutmaßte Christine Schafberg, erfahre das Museum nun immer mehr Besucher. Die Kombination aus Museumsschau, Spaziergang durch den Ortskern und die Möglichkeit zu Kaffee und Kuchen komme bei Bustouren ausgesprochen gut an.

Eine Veranstaltung, die regelmäßig viele Besucher anzieht, ist die Aktion „Über die Mauer geschaut“, die in den vergangenen zwei Jahren jeweils etwa 1200 Personen durch einige Gärten führte. Ein Publikumsmagnet ist auch die Aktion „Sommersandkasten“ geworden. „Wir konnten Vereinen eine Plattform bieten, sich zu präsentieren und auch Gelder für soziale Zwecke zu generieren“, so Schafberg. Das Programm bot donnerstags generationsübergreifende Unterhaltung bis in den späten Abend hinein.

Ebenfalls kaum noch wegzudenken ist der „Winterzauber“ in der Vorweihnachtszeit. Dieser müsse eine namentliche Änderung erfahren, da der Begriff geschützt ist, berichtete Christine Schafberg. So wird aus dem „Winterzauber“ der „Winter-Hüttenzauber“. Stattfinden solle er ab dem 28. November an den Donnerstagen bis Weihnachten. Die Aktiven freuen sich auf zahlreiche Bewerbungen, um eine möglichst große „Holzhüttenvielfalt“ bieten zu können.

Es gibt aber auch einige wenige Veranstaltungen, die nicht so gefragt sind, etwa die Bustour durch die Gemeinde. „Für Gruppen bieten wir das aber immer noch gerne an“, so Christine Schafberg.

Ganz neu in diesem Jahr waren die begleiteten TKKG-Touren rund um die Loburg. Die Premiere am Schlösser- und Burgentag konnte mit über 30 Besuchern als erfolgreich bewertet werden. „Den Besuchern kann man einiges erzählen“, sagte Yvonne Ganzert, die seit einigen Monaten gemeinsam mit Christine Schafberg die Fäden in Sachen Tourismus zieht. Da es aber entgegen der Erwartung wohl keine Fortsetzung des TKKG-Films geben wird, müsse man schauen, wie sich das Interesse an den Führungen entwickele.

Mit den Messen- und Werbemobileinsätzen präsentierte der Verein die touristischen Vorzüge der Gemeinde unter anderem bei der Reise- und Freizeitmesse am FMO, aber auch bei Veranstaltungen in Lünen, Delbrück, Bad Rothenfelde und Borgholzhausen.

Der Verein wachse, berichtete Christine Schafberg. Die Mitgliederzahlen sind leicht gestiegen, die Stundenzahl der Geschäftsstellenleiterinnen wurden aufgestockt.

Yvonne Ganzert stellte im Weiteren die neue Homepage des Vereins vor, die unter www.ostbevern-touristik.de zu sehen ist.