Es war vor einem Jahr das Premierenkonzert: Ronja Maltzahn gastierte mit ihrer Band in der „KulturWerkstatt“ an der Bahnhofstraße. Schon damals begeisterte sie das Publikum auf dem allerersten öffentlichen Konzert mit den Songs ihrer Debüt-CD mit dem Titel „Beautiful Mess“. Danach ging sie auf Europatournee.

Ronja, die Räubertochter, die auch die Zuhörer mit ihrer Musik auf Weltreise nimmt. Egal, ob auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch – es ist die Sprache der Gefühle, die ihre Musik erzählt.

Singer- oder Songwriterlieder, Akustik-Pop, eine Prise Alternativer Rock, ein Löffelchen Folk und eine Gabelspitze Jazz – alles das wird zusammengehalten von Ronjas warmer, weicher und doch irgendwie rauer Stimme, heißt es in der Ankündigung von Thomas Gabriel. Nicht ohne Grund bezeichne die Sängerin und Multi-Instrumentalistin selbst ihre Musik als „Weltpop“. Ihre Lebensphilosophie: Folge dem Ruf des Herzens nach – hinaus in die Welt. Das habe sie im vergangenen Jahr ausgiebig gelebt.

Auf den Punkt genau ein Jahr nach ihrem Premierenkonzert kehrt sie am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr dorthin zurück, wo alles begann, in die „Kultur-Werk­statt“. Wieder nimmt Ronja Maltzahn ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Konzertreise, gespickt mit den eigenen Erlebnissen des letzten Jahres. Über 120 Konzerte in ganz Europa seit der Premiere in Ostbevern, vom intimen Wohnzimmerkonzert bis zur großen Festivalbühne. Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweiz, die Niederlande, Luxemburg, Belgien – selbst eine Konzertreise nach Panama war dabei.

„Herausgekommen ist ein Sound für alle, die Fernweh haben, die sich auf den Weg machen, weil es schön ist, auf dem Weg zu sein,“ schwärmt der Vorsitzende des Vereins „OstbevernKultur“, Willy Ludwig.

Der Eintritt zum Konzert ist frei.