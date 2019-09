Vor dem Essen erst noch den Tisch finden

Dass man sich vor dem Essen die Hände wäscht – das sollte für jeden eine Selbstverständlichkeit sein. Dass aber vor dem Essen noch der Tisch noch gefunden werden muss, ist dann doch schon etwas spezieller. Ebenso die Location, an der dieser „Tisch“ stehen wird. „Das Ganze soll mitten im Mais-Labyrinth stattfinden. Verteilt über mehrere Ecken wollen wir kleine gemütliche Nischen schaffen, in denen dann gespeist werden kann“, erläutert Stephan Große Hokamp.

Zusammen mit seiner Frau Martina hat er in diesem Jahr gleich zwei Maislabyrinthe angelegt ( WN berichteten). Diese erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit. „Wir dachten, da geht noch mehr. Und nachdem wir uns diverse andere Angebote angesehen haben, haben wir uns erstmal für das Konzept des Pizza-Dinners entschieden“, erklärt Martina Große Hokamp, wie es genau zu dieser Idee gekommen ist.

Das Dinner am Freitag und Samstag, 13. und 14. September, soll der vorläufige Höhepunkt in diesem Jahr sein und beginnt gegen 17.45 Uhr. „Unsere Gäste kommen zum Eingang und geben dann dort die Bestellung auf. Dann haben sie rund eine Stunde Zeit, ihren Tisch zu finden. Erfahrungsgemäß reicht das“, kann der Landwirt beruhigen, dass auch alle rechtzeitig gegen 19 Uhr am Tisch sind. „Dort servieren wir dann die Pizza. Die Getränke kommen von unserem Getränkewagen, der sowieso schon im Zen­trum des Labyrinths steht.“ Die Bestellungen werden dafür mittels Mobiltelefon aufgegeben. Zudem werden die Tische mit Lichterketten und Co. gemütlich und stimmungsvoll eingedeckt.

Aufgrund der begrenzten Anzahl von Tischen, damit eine gemütliche und private Atmosphäre entstehen kann, müssen sich Teilnehmer im Vorfeld anmelden. Bis zu vier Erwachsene pro Tisch, so sehe die aktuelle Planung aus. „Größere Gruppen müssten wir individuell besprechen“, so das Ehepaar, das sich schon den gesamten Sommer um das Labyrinth kümmert, es pflegt und hegt und schon zahlreiche Ideen für das nächste Jahr im Kopf hat. „Das soll definitiv keine einmalige Aktion bleiben.“

Auch die Rückmeldungen seien bisher immer sehr gut gewesen. Und nach den Sommerferien hätte das Interesse noch einmal zugenommen. „Vom Kindergeburtstag bis zum kleinen Familienabenteuer – wir scheinen mit unserem Angebot richtig zu liegen“, freuen sich die Eheleute, dass die Gäste mittlerweile aus einem Umkreis von 30 Kilometern ihren Weg nach Ostbevern finden. Deswegen soll das Angebot im kommenden Jahr erneut „gepflanzt“ werden. Und dann könnte das Angebot insgesamt noch einmal ausgebaut werden. Denn auch ein Lasertag, ein Horrorkabinett und viele andere verrückte sowie lustige Dinge könnten in einem solchen Labyrinth stattfinden. „Wir haben schon viele Idee für das kommende Jahr“, kündigt Stephan Große Hokamp an.

In diesem Jahr wird das Maislabyrinth noch bis zum 6. Oktober zu erleben sein. „An den beiden letzten Abenden, also Freitag und Samstag, 4. und 5. Oktober, organisieren wir abschließend eine kleine Gruseltour mit Taschenlampen durch das Labyrinth“, sagt Stephan Große Hokamp. „Wir werden es aber nicht übertreiben, damit auch Familien mit ihren kleineren Kindern einmal im Dunkeln durch das Maisfeld ziehen können.“

Mehrere Tausend Euro haben Martina und Stephan Große Hokamp in die Entwicklung und Umsetzung investiert. Ein Grund für sie, weshalb sie Eintrittsgelder – Kinder von vier bis 14 Jahren kommen für drei Euro, Erwachsene für vier Euro hin­ein – erheben. An den Gewinnspielen für Groß und Klein, bei denen im Maislabyrinth mehrere Tierspuren gefunden werden müssen, kann jeder Interessierte kostenfrei teilnehmen. Die Hauptpreise, ein Rundflug, ein Staubsaugerroboter und ein Echo-Dot, finanzieren Große Hokamps selbst. Weitere über 40 Gewinne – wie Gutscheine oder Spielwaren – wurden zudem von örtlichen Sponsoren zur Verfügung gestellt.

Geöffnet ist das Labyrinth freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr, zudem bei Bedarf auf Anfrage. Diese, sowie die Anmeldung für das Pizza-Dinner, sind an ✆ 01 76/ 62 18 13 60 zu richten. Anmeldeschluss für das Dinner ist am Mittwoch, 11. September.