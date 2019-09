Der Hospizkreis Ostbevern und das Kulturforum Ostbevern laden am Donnerstag, 10. Oktober, anlässlich des Welthospiztages am 12. Oktober sowie des deutschen Hospiztages am 14. Oktober zu einer Veranstaltung in die Kulturwerkstatt Ostbevern, Bahnhofstraße 24, ein.

Zu Gast sind „Die Tabutanten“ mit ihrem Programm „Sie werden lachen, es geht um den Tod“. Die beiden Künstlerinnen bieten spontanes Schauspiel zum Thema Leben, Tod, Trauer, Sterben und Liebe.

Beginn ist 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Tickets gibt es unter www.kulturforum-ostbevern.de und bei der LVM-Agentur Cramer, Lienener Damm 13.