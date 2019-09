Luftballon flog 600 Kilometer weit

„Flieg, Luftballon, flieg“: Das wünschen sich viele Kinder, die einen Ballon in den Himmel steigen lassen. Für die Mädchen und Jungen, die das bei der Jubiläumsveranstaltung des Sommersandkastens taten, ging der Wunsch in Erfüllung. Ostbevern Touristik, Organisator der Veranstaltungsreihe, machte daraus sogar einen Wettbewerb.

Drei der teilnehmenden Kinder hatten besonderes Glück: Ihr Ballon wurde jeweils gefunden und die Postkarte zurückgesendet. Am Freitag fand die Preisverleihung statt, bei der auch die Gewinner des Sommerquiz ermittelt wurden. Das Ganze wiederum war eine Kooperation mit der katholischen Bücherei vor Ort.

Stolze 600 Kilometer bis nach Strózewo in Polen schaffte es der Luftballon von Emma Etterwendt. Sie konnte dafür einen Gutschein für die Beverbuchhandlung entgegen nehmen. Zweite bei dem Wettbewerb wurde Julia Meyer-Dietrich, deren Ballon 200 Kilometer bis nach Stedden bei Winsen an der Aller zurücklegte. Dafür gab es einen Eisgut­schein. In Reden bei Hannover, etwa 160 Kilometer von der Bevergemeinde entfernt, wurde der Luftballon von Anna Maria Kürrelmeyer aus Ibbenbüren gefunden. Sie gewann einen Gutschein für das Beverbad.

Nach der Bekanntgabe der Gewinner des Luftballonwettbewerbs lasen Yvonne Ganzert (Ostbevern Touristik) sowie Cara Rotermund, Leonie Zurborn und Josephine Bäumer mit verteilten Rollen aus den aktuellsten Büchern der Detektivreihen TKKG, „Die drei Fragezeichen“ und „Die drei Ausrufezeichen“.

Die Teilnehmer des Sommerquiz konnten sich über verschiedene gesponserte Preise freuen. Den Hauptpreis, eine TKKG-Filmset-Tour am Loburger Schloss, gewann Karla Jaks, die ihre Familie und Freunde dazu einladen darf.

TKKG-Buchpreise gingen an Piak Lott, Felix Stegemann und Johanna Haase. Die kostenfreie „Libelle“-Nutzung für ein Jahr von der Bücherei fiel Nina Uhlenhake und Malte Fließ zu. Eine Alarmanlage ging an Sina Reckermann, Meldin Ibrahimovic und Jonah Baalmann. Ein Gutschein vom Beverbad gewann Elias Gonscharenko. Der Gutschein für einen Besuch des Waschmaschinenmuseums ging an Janosch Austermann, Eisgutscheine an Theo Austermann und Marah Oldag. Die Aktiven der Bücherei und des Verein Ostbevern Touristik dankten allen Sponsoren. Wer seinen Preis nicht bei der Verleihung entgegen nehmen konnte, kann sich diesen in der Bücherei abholen.