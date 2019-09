Der Verein „Ostbevern Touristik“ lädt am Samstag, 14. September, zu einem geführten Spaziergang durch die Beveraue ein. Mehrfach veränderte die Bever in den vergangenen Jahren ihr Aussehen und zwar „vom ungebändigten Fluss durch Sumpf und Heide“ (R. Hüchtker) zum kanalisierten Wasserlauf. Und jetzt wieder zurück? Das habe natürlich auch Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt, heißt es in der Ankündigung.

„Ostbevern Touristik“ lädt ein, bei einem Spaziergang die Bever mit ihren besonderen Bewohnern und deren „Migrationshintergrund“ kennenzulernen.

Start ist um 14 Uhr am Telgenbusch an „Kock‘s Mühle“. Gästeführer Diplom-Biologe Hans-Wilhelm Böke freut sich auf Besucher, die sich für die Natur in der Beveraue interessieren. Der Spaziergang ist auch für Familien mit Kindern geeignet, dauert ungefähr zwei Stunden und umfasst eine Wegstrecke von rund drei Kilometern.

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle von „Ostbevern Touristik“ unter ✆ 4 31 03 50 oder unter info@ostbevern-touristik.de entgegen. Die Teilnehmergebühr pro Person beträgt fünf Euro. Kinder bis 14 Jahren sind frei.