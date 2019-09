Bevor das Beverbad-Team im Freibad für dieses Jahr endgültig die Stöpsel zieht, wird´s noch einmal tierisch. Denn am Samstag, 14. September, lädt das Beverbad-Team zum vierten Mal zu einem Hundeschwimmtag ein. Zwischen 14 und 17 Uhr können Herrchen und Frauchen mit ihren Vierbeinern einen feucht-fröhlichen Nachmittag im Ostbeverner Freibad verbringen.

Der Eintritt für Hunde beträgt 50 Cent je Pfote, also zwei Euro. Für Herrchen und Frauchen ist der Eintritt dagegen frei. Sie dürfen sich allerdings aus hygienischen Gründen auch nicht mit ihren Vierbeinern in die Fluten stürzen. Die Schwimmbecken bleiben an diesem Nachmittag ganz den Hunden vorbehalten. Der Einlass für Mensch und Tier erfolgt durch das Tor vom Pausenhof der Josef-Annegarn-Schule. Jeder Halter muss an der Kasse außerdem die Steuermarke und den Impfpass des Hundes mit gültiger Tollwutimpfung vorlegen.

Hundehaltern, die wegen des Chlors um die Gesundheit ihres Tieres besorgt sind, kann das Schwimmmeister-Team beruhigen: „Wir stellen die Chlorierung des Wassers schon einige Tage vorher ein. Deshalb wird an diesem Tag deutlich weniger Chlor in den Becken sein als während des regulären Badebetriebs. Zudem können die Hunde im Anschluss an ihr Bad in den Freibadduschen abgebraust werden.“ Zur Beseitigung von Hinterlassenschaften der Vierbeiner bittet die Bad-Crew jedoch darum, dass die Halter dafür entsprechende Kotbeutel mitbringen.

Für das leibliche Wohl von Frauchen und Herrchen ist ebenfalls wieder gesorgt.