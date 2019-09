Im Rahmen der Projektreihe „Ostbevern bioinspirativ“ lädt die Gemeinde gemeinsam mit der Uni Münster zur Bioinspiration im Herbst ein.

Mit einem Workshop unter dem Titel „Kunst + Natur“ unter der Leitung der beiden Künstlerinnen Sylvia Trau und Sabine Klupsch soll den Teilnehmern an zwei Tagen der künstlerische Umgang mit Naturmaterialien nähergebracht werden.

Gerade im Herbst findet sich in der Natur eine besondere Vielfalt an gewachsenen Formen, Farben und Strukturen. Diese gilt es, am ersten Workshop-Tag in ihrem natürlichen Umfeld entlang der Bever zu entdecken. Dabei geht auch um die Sensibilisierung der Wahrnehmung für unterschiedliche pflanzliche Wuchsformen und das Durchbrechen gewohnter Sehgewohnheiten.

Neben der Betrachtung wird Pflanzenmaterial gesammelt, mit dem am nächsten Tag künstlerisch gearbeitet werden soll. In einem kreativen Prozess und unter Anleitung sowie technischer Hilfestellung der beiden Kursleiterinnen sollen am zweiten Workshop-Tag unterschiedlichste Skulpturen, Objekte, Kollagen, Installationen aus den zusammengetragenen Pflanzenteilen entstehen. Ergänzendes Material und Werkzeug wird von den Kursleiterinnen gestellt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind ab sofort bei Lena Wobido, Uni Münster, per E-Mail an bioinspiration@uni-muenster.de möglich.

Der Workshop selbst findet am Freitag, 4. Oktober, in der Zeit von 13.30 bis 17.30 Uhr, sowie am darauffolgenden Samstag, 5. Oktober, von 10 bis 18 Uhr statt. Den ersten Tag werden die Teilnehmer in erster Linie mit Sammeln und Wahrnehmen verbringen. Am zweiten Tag steht die kreative Arbeit mit Pflanzenmaterial an. Der Kurs findet in der „KulturWerkstatt“ Ostbevern, Bahnhofstraße 24, statt.